Se sei un appassionato di lettura, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Amazon propone una promozione esclusiva per i clienti Prime idonei: 3 mesi di accesso a Kindle Unlimited a costo zero, con un prezzo originale di 29,97 €. Ma attenzione, l’offerta è valida solo fino all’8 ottobre. Dopo i primi tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99€ al mese.

Iscriviti a Kindle Unlimited

Kindle Unlimited, perché approfittarne?

Con Kindle Unlimited, avrai accesso illimitato a milioni di titoli, dai bestseller internazionali ai classici intramontabili, dai romanzi più avvincenti alle opere di saggistica più approfondite. Non dovrai più preoccuparti di scegliere tra un libro o un altro: potrai leggerli tutti, senza limiti, senza costi aggiuntivi e senza vincoli.

Ma Kindle Unlimited non si limita ai libri. La piattaforma include anche una selezione di riviste digitali, così da poter restare aggiornato sulle ultime novità in ambito culturale, scientifico, tecnologico o di intrattenimento. Tutto senza dover acquistare copie singole o abbonamenti separati: un vero e proprio servizio completo per chi ama informarsi e divertirsi leggendo.

Non possiedi un Kindle? Nessun problema. Grazie all’app Kindle gratuita, puoi leggere ovunque ti trovi e in qualsiasi momento, su smartphone, tablet o computer. La comodità di Kindle Unlimited sta proprio nella sua accessibilità: non importa se sei a casa, in viaggio o in pausa caffè, i tuoi libri e riviste sono sempre a portata di mano.

Per approfittare di questa offerta, basta essere un cliente Prime e attivare l’abbonamento durante il periodo promozionale fino all'8 ottobre. I primi tre mesi saranno completamente gratuiti, dopodiché il servizio continuerà automaticamente a 9,99€ al mese, garantendoti continuità nella lettura senza dover compiere ulteriori azioni. È il momento ideale per scoprire nuovi autori, esplorare generi diversi e dedicare più tempo alla lettura, senza pensieri e senza limiti.

