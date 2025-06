PlayStation Store ha appena inaugurato le nuove Offerte del Weekend, promozioni a tempo limitato riservate soltanto agli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony.

A differenza di quanto accaduto con le precedenti offerte settimanali, questi sconti sono disponibili non solo per un periodo limitato, ma esclusivamente per chi è iscritto ad almeno il piano PlayStation Plus Essential.

Senza avere accesso a nessuno dei servizi in abbonamento in questione, gli utenti non avranno dunque la possibilità di approfittare di queste offerte esclusive (trovate gift card per iscrivervi e fare acquisti su Amazon).

Di seguito abbiamo provato a selezionare per voi le migliori offerte, che possono arrivare anche a sconti fino al 90%:

Offerte del Weekend su PS Store: i migliori sconti

Batman: Arkham Collection a 5,99€ (anziché 59,99€)

a 5,99€ (anziché 59,99€) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 38,49€ (anziché 3,99€)

a 38,49€ (anziché 3,99€) Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras a 23,99€ (anziché 79,99€)

a 23,99€ (anziché 79,99€) Fantasian Neo Dimension a 44,99€ (anziché 59,99€)

a 44,99€ (anziché 59,99€) Far Cry 6: Game of the Year Edition a 29,99€ (anziché 119,99€)

a 29,99€ (anziché 119,99€) Ghostrunner a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) LEGO Batman 3: Gotham e Oltre a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) LEGO Harry Potter Collection a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind a 22,74€ (anziché 34,99€)

a 22,74€ (anziché 34,99€) NBA 2K25 Edizione Torneo a 17,99€ (anziché 89,99€)

a 17,99€ (anziché 89,99€) Nine Sols a 21,74€ (anziché 28,99€)

a 21,74€ (anziché 28,99€) Prince of Persia The Lost Crown: Complete a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Sid Meier's Civilization VII Deluxe a 84,99€ (anziché 99,99€)

a 84,99€ (anziché 99,99€) Skull and Bones Premium Edition a 15,99€ (anziché 79,99€)

a 15,99€ (anziché 79,99€) Sniper Elite: Resistance Deluxe a 71,99€ (anziché 89,99€)

a 71,99€ (anziché 89,99€) SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Star Wars Battlefront II a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Star Wars Outlaws a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) The Walking Dead: Telltale Definitive Series a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Tom Clancy's The Division 2: Gold Edition a 23,99€ (anziché 59,99€)

Troverete oltre 70 giochi e contenuti aggiuntivi disponibili con offerte esclusive per gli utenti PlayStation Plus: potete visualizzare la lista completa al seguente indirizzo.

Trattandosi di offerte limitate per il fine settimana, avrete tempo fino all'1 luglio 2025 per approfittare di queste occasioni: potete dunque sfruttare l'occasione per concludere il mese recuperando perle videoludiche da non lasciarvi scappare.