Nuovo progetto di Akira Yamaoka in estate: per i fan è Silent Hill

La speranza per un nuovo Silent Hill sembrava essersi appena spenta ma a quanto pare il fuoco della passione alberga ancora nei cuori degli appassionati della serie survival horror.

È così che il teaser del compositore originale del franchise Akira Yamaoka si è trasformato subito in un motivo di hype sfrenato tra i fan.

In un’intervista con il canale YouTube Al Hub, Yamaoka – uno dei membri storici del fu Team Silent – ha accennato al suo prossimo progetto.

Questo progetto sarà reso ufficiale «ad un certo punto intorno all’estate», una finestra temporale che in genere è associata con gli E3 o comunque con gli eventi dei principali platform owner, come PlayStation.

In aggiunta, ed è questo che fa pensare che possa esserci una connessione con Silent Hill, non si tratta di qualcosa di inedito o sconosciuto.

Yamaoka ha infatti suggerito che «la gente potrebbe aver sperato di sentire [qualcosa] al riguardo» del nuovo gioco.

Ovviamente, quando si parla di speranze e aspettative, la saga horror di Konami è in cima ai most wanted dei videogiocatori.

Il fatto che si parli di un reveal in estate, una finestra che di norma è occupata dagli eventi dei big, sembrerebbe rinfocolare le voci che girano da tempo su un nuovo capitolo firmato Japan Studio in esclusiva per PS5.

Tale pista era stata scartata dopo che l’insider Dusk Golem (da cui è stata rilanciata l’intervista, insieme al forum ResetEra) si era detto sicuro di un annuncio imminente ma non se n’era fatto niente.

Inoltre, Keiichiro Toyama – director dei giochi originali – ha appena lasciato Japan Studio e quindi le possibilità che quell’indiscrezione fosse concreta sono scemate ulteriormente.

La stessa Konami è parsa volersi smarcare ancora di più dai videogiochi chiudendo tre divisioni produttive.

Tuttavia, è evidente come questo teaser vada preso molto sul serio, in primis perché arriva da Akira Yamaoka e di certo non uno sprovveduto, in secondo luogo perché, mal che vada, potremo riascoltarne le musiche in un altro progetto videoludico – sia Silent Hill o qualcos’altro.

L’ultimo lavoro in campo gaming del compositore giapponese è una collaborazione in The Medium di Bloober Team, di cui ha co-firmato la colonna sonora.