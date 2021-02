Silent Hill, è di nuovo mistero: sparita l’intervista a Yamaoka e nessuno sa perché

Era di poche ore fa la notizia di una interessante intervista ad Akira Yamaoka di cui vi avevamo dato conto, in cui il compositore noto soprattutto per i suoi lavori sulla serie Silent Hill aveva fatto allusione a un annuncio abbastanza prossimo, sottolineando che sarebbe stato «quello in cui tutti state sperando».

Nemmeno il tempo di capire meglio i riferimento di Yamaoka, che ecco che l’intervista è sparita dal web e non è più rintracciabile. AlHub, che l’aveva pubblicata, ha fatto sapere di aver accolto la richiesta di rimuovere il contenuto, anche se non ci è dato sapere da chi questa fosse arrivata – se dal publisher Konami, nell’ipotesi ventilata di un Silent Hill, o da qualcun altro.

«Vi ringraziamo per il vostro supporto, che ha aiutato la diffusione in tutto il mondo dell’intervista con Akira Yamaoka che abbiamo pubblicato ieri» scrive AlHub. «Ci è stato richiesto di rimuovere la clip ed è stata rimossa. Ci scusiamo e vi invitiamo a rimanere sintonizzati per le prossime interviste».

Statement:

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

and stay tuned for the next interviews https://t.co/sMuGmf6NIT

— Al Hub – الهَب (@TheHubKW) February 5, 2021