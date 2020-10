Silent Hill PS5 in sviluppo da due anni? “Alla fine salterà fuori”

Silent Hill per PS5 è una creatura mitologica ormai, ma il leaker ora in pensione Dusk Golem continua ad essere convinto della sua esistenza.

Dopo essersi ritirato dalle scene, non disdegnando un’ultima citazione del progetto, l’ex insider ha fatto il punto sulle informazioni a lui note, puntualizzando per l’ennesima volta che «molti pensano che le informazioni che ho condiviso sono una bugia, ma non lo sono».

(1/3) Just going to tweet this out to link to for any future time someone asks me about this.

I've retired as a leaker.

Many right now think the Silent Hill stuff I've shared is a lie, but it isn't. I hope with time that'll become more apparent.

The stuff I shared I know is

