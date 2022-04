Nuovo PlayStation Plus, nuovi giochi gratis ogni mese (ma alcuni lasceranno)

Nell’ormai vicino mese di giugno gli utenti PlayStation potranno mettere le mani nel nuovo servizio in abbonamento di Sony, che vedrà la fusione di PS Plus e PS Now.

Conosciamo già i diversi tier disponibili per gli utenti, e se volete saperne di più potete dare un’occhiata a questo link.

Sappiamo anche che gli abbonati al nuovo PlayStation Plus (potete approfittare delle offerte Amazon a riguardo) potranno accedere anche ad alcune delle produzioni più prestigiose del passato, e già abbiamo alcuni nomi che potrebbero essere inclusi nel servizio sin da subito.

Nonostante vi abbiamo già parlato del fatto questo innovativo PS Plus non sia da intendere come la risposta di Sony a Xbox Game Pass, adesso si svelano dei dettagli che lo avvicinerebbero da alcuni punti di vista proprio al famoso servizio Microsoft.

Secondo delle email mandate da Sony, di cui apprendiamo tramite PushSquare, tutti gli utenti che sottoscriveranno un abbonamento a PS Plus Extra e Premium avranno nuovi giochi gratis PS4 e PS5 ogni mese (via TheGamer).

Nelle email leggiamo infatti che «nuovi giochi saranno aggiunti al catalogo ogni mese, mentre altri potrebbero lasciare il servizio».

Oltre alle novità aggiunte regolarmente, il nuovo PlayStation Plus dovrà fare i conti quindi anche con l’abbandono di alcuni titoli, che saranno tolti dal catalogo proprio come accade per Xbox Game Pass.

Tra l’altro, mentre ci prepariamo all’arrivo imminente di PS Plus nella sua forma riveduta e corretta continuano le conferme.

Sappiamo come sarà possibile fare l‘upgrade tra i diversi tier e come funzionerà il passaggio al nuovo servizio per chi è già abbonato a quello attuale.

Inoltre, per concludere, ci sono delle succose novità per quanto riguarda le demo esclusive dei giochi PlayStation più costosi, che saranno disponibili a essere provati gratuitamente per tutti gli abbonati del nuovo servizio in arrivo a giugno.