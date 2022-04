Nuovo PlayStation Plus: ecco come funzionerà l’upgrade tra i diversi piani

Dopo l’annuncio di qualche tempo fa del nuovo PlayStation Plus, i possessori di console Sony sono sempre più intrigati dallo scoprire come sarà effettivamente l’esperienza garantita dalla fusione tra il vecchio PS Plus (a cui potete abbonarvi tramite Amazon) e PS Now.

Dopo tanti rumor e indiscrezioni, l’azienda nipponica ha infatti confermato che il nuovo servizio in abbonamento avrà ben tre tier di abbonamento.

Questi saranno PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, e alcuni di loro daranno l’opportunità di usufruire di un catalogo di giochi gratuiti davvero consistente.

Ora su ResetEra leggiamo invece degli approfondimenti per quanto riguarda il modo in cui funzionerà l’upgrade tra questi diversi piani, e sembra essere una procedura molto semplice.

In un messaggio ricevuto da un utente PlayStation si legge che, al momento dell’arrivo dei nuovi piani di abbonamento, la sottoscrizione attualmente attiva dell’utente sarà «migrata automaticamente verso una sottoscrizione equivalente nel nuovo PlayStation Plus».

Nel caso in cui si volesse passare ad un piano di abbonamento superiore, bisognerà semplicemente pagare la cifra rimanente tra il costo di un’abbonamento e l’altro, e godere quindi di tutti i benefici di un tier più alto: «puoi facilmente fare l’upgrade a un piano con maggiori benefici in ogni momento. Per farlo, dovrai pagare la differenza tra il tuo piano attuale e quello nuovo, adattato per il tempo rimanente del tuo abbonamento».

Inoltre, sappiamo già quando il nuovo PlayStation Plus farà il suo arrivo in Italia, e non dovremo aspettare molto.

Senza contare che l’arrivo di questi nuovi piani di abbonamento potrebbe portare delle novità interessanti soprattutto per gli appassionati di giochi PS3.

Per concludere, se siete giocatori PC e utilizzavate già PlayStation Now c’è una notizia alquanto sconveniente per noi, se volete sapere di che cosa si stratta date una rapida occhiata a questo link.