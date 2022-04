PlayStation Plus Premium, ci sono nuove conferme per le demo esclusive

PlayStation Plus Premium potrebbe introdurre una novità molto attesa dai fan: stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, potrebbero infatti essere in arrivo delle demo esclusive per i giochi più costosi.

Stando agli ultimi report potrebbe infatti non solo essere possibile accedere a un grande catalogo di giochi gratis che include produzioni come Returnal (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma anche poter provare senza costi aggiuntivi le produzioni più attese in uscita.

L’indiscrezione non è stata ancora confermata ufficialmente, ma secondo un report Sony avrebbe già iniziato a chiarire a publisher e sviluppatori le nuove regole per le demo.

Sembrava infatti che la casa di PS5 volesse obbligare gli sviluppatori a rilasciare demo, ma stando a un rapporto arrivato dal giornalista Ethan Gagh di Kotaku la situazione sarebbe in realtà ben diversa.

Sony sarebbe infatti più che consapevole che obbligare gli sviluppatori a rilasciare demo per ogni singolo gioco sarebbe controproducente, motivo per il quale sembra che il publisher abbia deciso di incaricare a tale scopo il team di PlayStation Store.

Pare infatti che i responsabili del negozio digitale dovrebbero realizzare delle versioni trial dalla durata di 2 ore per i giochi più costosi, come uno dei bonus accessibili per l’abbonamento PlayStation Plus Premium.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 27, 2022

Questa soluzione servirebbe effettivamente ad allentare la pressione sui team di sviluppo, che però allo stesso tempo non sarebbero pienamente soddisfatti nemmeno da quest’ultima soluzione.

La lamentela delle case di produzione è infatti il fatto che, se si decidesse di proseguire su questa strada, Sony sarebbe in grado di monetizzare un bonus basato sul lavoro comunque svolto da altri, senza che gli sviluppatori possano ricevere un adeguato compenso.

Ovviamente vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute precauzioni: le demo gratuite non sono ancora state confermate come bonus in PlayStation Plus Premium e non c’è modo di sapere con certezza se effettivamente arriveranno.

Appare però certamente evidente come Sony abbia deciso di puntare fortemente sul nuovo abbonamento come una delle principali fonti di guadagno, come dimostrato dal controverso stop temporaneo ai rinnovi di PlayStation Plus con carte prepagate.

In ogni caso, non resta che aspettare il lancio del servizio per scoprire nel dettaglio tutte le novità: i giocatori a breve potranno ingannare l’attesa riscattando i nuovi giochi gratis di maggio.