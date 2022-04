Saranno questi i primi giochi PlayStation Classics sul nuovo PS Plus?

Il prossimo mese di giugno il nuovo PS Plus arriverà anche in Italia, con i giocatori pronti a provare con mano il nuovo pacchetto di servizi: ora, sono emersi i presunti nomi dei giochi PlayStation classici che arriveranno come parte del piano legato al retrogaming.

Gli abbonati PlayStation Plus potranno infatti accedere anche ad alcuni tra i migliori titoli delle generazioni PlayStation del passato, lasciandosi alle spalle la parentesi PS Now.

E se su queste stesse pagine vi abbiamo spiegato perché il nuovo PS Plus non è la risposta Sony a Game Pass, sicuramente il servizio farà parlare di sé.

Come riportato via Reddit, i nomi dei primi tre giochi appartenenti al cosiddetto catalogo dei PlayStation Classics fanno propendere per il meglio.

Alcuni fan si sono accorti che nella sezione backend del PlayStation Network sarebbero apparsi i primi giochi classici dell’era PS One e non solo.

Si tratterebbe nello specifico di tre titoli prodotti da Bandai Namco: il primo è Tekken 2, lo storico secondo capitolo della saga di picchiaduro 3D più famosa i sempre, uscito sulla prima PlayStation nel 1995.

Il secondo è il racing arcade Ridge Racer 2, sequel dello storico titolo di corse uscito nel 2006 sulla console portatile di Sony, ossia la PSP.

Terzo e ultimo classico avvistato è Mr. Driller, primo capitolo dell’omonima serie di puzzle game nata nel 1999 su PS One.

Il passaggio al nuovo PlayStation Plus avverrà a partire dal 22 giugno prossimo: solo allora potremo eventualmente mettere mano a questi piccoli classici del passato.

