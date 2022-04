Nuovo PlayStation Plus e i giochi PS3: forse i fan saranno accontentati

L’annuncio del nuovo PlayStation Plus è recente ma già c’è un polemica all’attivo per quanto riguarda il nuovo servizio Sony.

I nuovi tipi di abbonamento per tutti gli utenti PlayStation saranno disponibili a partire da giugno, e gli abbonati potranno accedere a un vasto catalogo di giochi tra cui saranno presenti anche i migliori titoli delle scorse generazioni.

Ricordiamo però che il servizio non avrà una delle caratteristiche chiave che abbiamo imparato ad apprezzare in Xbox Game Pass, e mancherà anche di una feature che molti fan vorrebbero ardentemente.

Stiamo parlando dei giochi PS3, che gli utenti PS Plus Premium dovranno riprodurre tramite il cloud streaming e non potranno quindi scaricarli nella propria PS5.

Tuttavia, sembrerebbe si incominci a vedere una luce in fondo al tunnel, secondo alcune voci (via VGC).

Per Jeff Grubb di Venturebeat, il nuovo servizio PlayStation potrebbe ottenere il modo per emulare i titoli PS3 proprio come accade con i giochi di sistemi più vecchi che supporta.

«Per tutta la settimana, da quando ho iniziato a parlarne, ho cercato, ho chiesto…sembra che Sony stia lavorando all’emulazione per PS3 su PS5. Potrebbe volerci del tempo», queste le parole di Grubb.

In ogni caso il nuovo PlayStation Plus porterà una rivoluzione in casa Sony, nel caso siate interessati a saperne di più e a conoscere tutti i vari livelli di abbonamento, potete dare uno sguardo qui tra le pagine di SpazioGames al nostro articolo dedicato.

Tra l’altro, sono stati da poco resi noti anche i titoli gratuiti PlayStation Plus di aprile 2022, se ve li siete persi eccoli qui.

Per concludere, siamo sicuri che PlayStation continuerà con la politica delle acquisizioni di nuovi studi di sviluppo nel prossimo futuro, con novità imperdibili per tutti i giocatori.