Nuovo PlayStation Plus, è polemica sui giochi PS3: i fan si scatenano

A giugno, quando il nuovo PlayStation Plus farà la sua comparsa e finalmente potremo saggiare con mano tutti i pro e i contro di questa annunciata rivoluzione.

Gli abbonati PS Plus potranno accedere ai migliori titoli delle scorse generazioni, sebbene ora è polemica relativamente ai giochi PS3.

Già nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia, con Sony che ha comunicato che PlayStation Plus Collection perderà uno dei suoi videogiochi migliori.

Ora, come riportato da Push Square, i giochi PS3 in cloud streaming di Sony starebbero causando una vera e propria tempesta sui social media.

I giocatori PS Plus Premium dovranno usare il cloud streaming per giocare ai classici giochi PS3, una decisione che è stata presa dai giocatori nella maniera peggiore.

Un tweet che è diventato virale durante la notte, postato da Dimitris Giannakis – noto anche come Modern Vintage Gamer – ha spiegato che la normale emulazione è “assolutamente possibile“.

Giannakis ha spiegato che: «L’emulazione di PS3 è assolutamente possibile sull’hardware di PS5. Sony non è però mai stata interessata a investire i milioni per renderla possibile».

In un video di follow-up, l’utente ha spiegato che se l’emulazione PS3 potrebbe di fatto diventare realtà molto facilmente, si tratterebbe di un progetto pluriennale che costerebbe molti milioni di dollari, affrontando anche grane a livello di licenze.

Lance McDonald – celebre per aver realizzato una patch a 60 fotogrammi al secondo per Bloodborne – ha aggiunto:

Non riesco a capacitarmi del fatto che Sony abbia annunciato di avere un emulatore PS1 e PS2 attivo e funzionante su PS4 e PS5, ma che li stia chiudendo entrambi dietro un abbonamento a pagamento, non permettendovi di giocare i giochi su disco che già possedete. Inoltre, non riescono ancora ad avere l’emulazione PS3 sulla PS5.

Vale la pena notare che né PS5 né PS4 possono leggere i CD, quindi i supporti fisici PS1 non saranno mai supportati anche solo per questo motivo.

Parlando della retrocompatibilità, il boss di PlayStation Jim Ryan ha chiarito l’anno scorso che “i compromessi” devono essere fatti quando si progetta un sistema, poiché «il tempo, le risorse ingegneristiche e il denaro non sono infiniti».

Quindi, sebbene l’emulazione PS3 sia fattibile su PS5, e che tipo di investimento finanziario richiederebbe a Sony? A quanto pare, la risposta resta al momento ignota.

Avete letto in ogni caso che sono da poco stati annunciati i giochi gratis di PlayStation Plus relativi al mese di aprile 2022?

PlayStation Plus è stato in ogni caso oggetto di una grande rivoluzione di recente: ecco come funziona il nuovo abbonamento di Sony.