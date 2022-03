Il nuovo PlayStation Plus avrà giochi al day one? Ecco la risposta ufficiale

L’annuncio tanto atteso è stato finalmente comunicato: il nuovo PlayStation Plus è stato svelato in tutti i suoi dettagli e funzionalità.

Una rivoluzione totale quella che travolgerà il servizio in abbonamento di Sony, che da giugno sarà completamente diverso.

Quando diverso? Parecchio, stando a quello che è stato comunicato da PlayStation qualche ora fa: trovate tutte le informazioni a questo indirizzo.

PlayStation Plus, in questa nuova versione, è una risposta ad Xbox Game Pass inevitabilmente, e c’è una feature che il servizio Xbox ha di cui non sappiamo ancora granché per quanto riguarda Sony.

Come sapete, all’interno di Xbox Game Pass sono presenti anche tantissimi giochi che arrivano direttamente al day one, e non solo i firsty party ma anche giochi di terze parti.

Un valore aggiunto che inevitabilmente attrae molti potenziali clienti, e che è tuttora una caratteristica esclusiva della piattaforma Xbox.

Con la rivoluzione di PlayStation Plus verranno inseriti dei giochi al day one da parte dei PlayStation Studios? In occasione del grande annuncio di oggi, Jim Ryan ha risposto definitivamente a questo dubbio.

E la risposta, come riporta VGC, non è quella che i giocatori PlayStation speravano:

«Non è una strada che abbiamo percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con questo nuovo servizio.»

Un categorico “no”, quindi, che Ryan ha approfondito nelle ultime ore. Lo sforzo profuso per creare le esclusive PlayStation è così elevato, che metterle “gratis” in un servizio del genere sarebbe un danno:

«Il livello di investimento che abbiamo bisogno di fare nei nostri studi non sarebbe possibile, e crediamo che la ricaduta nella qualità dei giochi che facciamo sarebbe qualcosa che i giocatori non vogliono.»

La risposta di Jim Ryan è contraria alla previsione che aveva fatto Phil Spencer qualche tempo fa, che era sicuro del fatto che i giochi PlayStation sarebbero arrivati al day one.

Quelle stesse esclusive che a volte ritornano, e alcune di queste potrebbero tornare anche su PlayStation 5.

Tornano anche quelle così così, stando ad un brevetto recentemente rinnovato da Sony.