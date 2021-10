Nuovi giochi gratis Play at Home in arrivo? Ecco la risposta

A inizio 2021, Sony ha dato il via al content drop di Play at Home, l’iniziativa che consente ai giocatori PS4 e PS5 di ottenere contenuti gratuiti.

In maniera del tutto diversa da PlayStation Plus, i giocatori non hanno avuto bisogno di un abbonamento per accedere a questi titoli.

I giochi in arrivo avrebbero visto tra le fila anche un blockbuster come Horizon Zero Dawn Complete Edition, disponibile gratuitamente.

Senza contare che la valanga di sconti messi in atto in queste ore, grazie alla nuova promozione che vede una gran numero di Gemme Nascoste proposte a prezzi bassi, danno ampio spazio di manovra.

In una recente intervista, il capo di PlayStation e CEO di Sony Interactive Jim Ryan ha spiegato che i giochi gratuiti di Play at Home potrebbero tornare in futuro.

Tuttavia, questa non è necessariamente una buona notizia, in quanto richiederebbe una continuazione della pandemia di COVID-19 in corso.

L’intervista ha toccato diversi argomenti, tra cui la carriera di Ryan, il futuro di PlayStation e la risposta di Sony all’emergenza pandemica, tanto che Christopher Dring di GamesIndustry ha parlato di Play at Home durante la parte centrale della conversazione.

Ryan ha spiegato che Sony Interactive Entertainment ha pensato all’iniziativa per intrattenere le persone nel corso della prima ondata di lockdown nel 2020, per poi prolungarla anche lo scorso inverno.

Il boss ha spiegato che PlayStation potrebbe abbracciare nuovamente questa iniziativa legata a giochi e contenuti gratuiti, sebbene molto probabilmente torneranno solo se il COVID darà il via a un’altra crisi di grandi proporzioni.

Francamente, dal canto nostro ci auguriamo vivamente di non vedere nuovamente attiva l’iniziativa di Play at Home, anche a fronte delle enormi difficoltà legate alla pandemia (sia economiche, che mediche e sociali).

Avete letto in ogni caso che pochi giorni fa Sony ha rivelato quali sono i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre?

Sony ha inoltre rilasciato l’aggiornamento 21.02-04.02.00 su PS5, visto che da questo momento è possibile aggiornare la console next-gen con il nuovo update software.

Infine, chiunque sperasse che la situazione legata alle esclusive PS5 su PC già dal lancio, l’ex boss di PlayStation ha brutte notizie per voi.