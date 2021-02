Nuove PS5 in arrivo, la conferma di GameStop e le aspettative per marzo

Abbiamo visto anche questa mattina che sono ancora parecchi i consumatori che sono in attesa di riuscire a mettere le mani su PlayStation 5, con la console che è andata a ruba in una manciata di minuti, appena è tornata disponibile sulle pagine del rivenditore Amazon.

Quando ci saranno, allora, ulteriori scorte per tentare di soddisfare le richieste dei consumatori? Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la nota catena GameStop ha confermato che a breve provvederà a evadere gli ordini rimasti in sospeso con la terza ondata.

PlayStation standard e digital

Inoltre, anticipa anche che alcuni rimarranno in sospeso, relativamente alla variante solo digitale di PS5, e che dovrebbe avere novità a tal proposito a inizio marzo – ossia, tra circa un mese. Quelle in arrivo serviranno soprattutto a ovviare ai pre-ordini in attesa per la standard, come potete leggere voi stessi di seguito.

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi Sony aveva reso noti i numeri del lancio della sua PS5, che nonostante i problemi di scorte ha fatto registrare il miglior debutto per il marchio di console del produttore giapponese. Inoltre, abbiamo visto che in Regno Unito a gennaio la console si è piazzata in terza posizione tra gli hardware più venduti, dopo che era rimasta del tutto non disponibile per le prime due settimane dell’anno.

Tuttavia, i problemi di scorte sembrano tutt’altro che prossimi a risolversi: nelle scorse ore abbiamo appreso che potrebbero, anzi, protrarsi per tutto il 2021, rendendo il debutto di questa next-gen davvero dilatato, anche rispetto alle aspettative che ci si era costruiti lo scorso anno, immaginando delle problematiche legate alla pandemia da COVID-19.