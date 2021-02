PS5: ecco nuove scorte da GameStop, aggiornamenti per le prenotazioni

Se siete tra coloro che hanno prenotato la loro PlayStation 5 presso i punti vendita della catena GameStop, sarete felici di sapere che ci sono finalmente novità (almeno per le prenotazioni che erano state etichettate come “D3“). Attraverso i suoi canali social, infatti, il noto rivenditore ha fatto sapere che avrà nuove scorte di PS5 dalla prossima settimana, che saranno utilizzate proprio per andare a soddisfare le prenotazioni rimaste in sospeso fino a questo momento.

Nel corso del thread in cui ha comunicato con i suoi consumatori su Twitter, GameStop ha spiegato che ricontatterà personalmente tutte le persone interessate (quindi tenete sott’occhio la mail/il telefono che avete fornito al momento della prenotazione) per segnalarvi la disponibilità in negozio o l’avvenuta spedizione presso il domicilio che avevate indicato come destinazione.

Nuove scorte di PS5 arrivano finalmente da GameStop

Ricordate anche, precisa la catena, che non sarete mai contattati da GameStop da pagine o social non ufficiali, quindi fate attenzione ai furbetti che potrebbero tentare di raggirarvi nel tentativo di approfittare della vostra attesa per PS5.

Di seguito, vi proponiamo il thread di GameStop comparso su Twitter, con anche le indicazioni utili in caso aveste bisogno di mettervi in contatto con la catena, per qualsiasi motivo.

Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio. (2/4) — GameStopZing Italia (@GameStopItalia) February 2, 2021

Se pensi di aver ricevuto email, sms o chiamate che non siano state fatte da noi, ti invitiamo a contattare tempestivamente il nostro Servizio Clienti, utilizzando il link qui sotto.https://t.co/41Ci7t4Hj0 Grazie per la collaborazione

Lo Staff GameStopZing Italia (4/4) — GameStopZing Italia (@GameStopItalia) February 2, 2021

A questo punto, non vi resta che aspettare di essere contattati, qualora la vostra console fosse in prenotazione D3, per vedere iniziare – anche se con qualche mese di ritardo, dovuto alla penuria di scorte in tutto il mondo – la nuova generazione videoludica secondo Sony.

Vi ricordiamo che PS5 è disponibile in Italia dal 19 novembre 2020. Per conoscere meglio la console vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra ricca video recensione dedicata, dove abbiamo analizzato design, caratteristiche e filosofia dietro la nuova macchina di Sony, che abbiamo definito una «naturale evoluzione» di quello che è stata PS4.