Xbox Series X e S per la prima volta sono le più vendute in UK, PS5 (introvabile) è terza

È veramente difficile orientarsi per provare a capire come si stia muovendo il mercato delle nuove console: questo perché, come ad esempio abbiamo visto in queste ore con PS5 su Amazon Italia, le console di nuove generazione sono davvero difficili da trovare, e le difficoltà nella produzione/distribuzione di nuove scorte sembrano tutt’altro che prossime a riassorbirsi.

Nel frattempo, però, arrivano numeri su come stia andando il mercato in relazione a quello che è possibile o non è possibile recuperare – e ci sono dei dati interessanti che giungono dal Regno Unito. Come riportato da GamesIndustry, infatti, a gennaio le console più vendute in assoluto sono state Xbox Series X e Xbox Series S, che si sono imposte sulla sempre popolarissima Nintendo Switch.

Xbox Series S e Xbox Series X

PlayStation 5, praticamente introvabile, si “accontenta” della terza posizione, essendo stata completamente fuori stock per le intere prime due settimane del mese, prima che arrivassero nuove disponibilità.

Il lancio della nuova generazione, per quanto difficoltoso, ha comunque acceso l’interesse degli appassionati: le vendite hardware sono aumentate del 148% rispetto a gennaio 2020 – e questo coinvolge anche Nintendo Switch, con una crescita del 21% anno su anno. Un dato interessante relativo a quest’ultima è anche quello legato ai giochi retail venduti: se le console più vendute in formato fisico sono, infatti, le nuove Xbox, la piattaforma su cui sono stati venduti più giochi “pacchettizzati” è stata proprio Switch – sulla quale gira oltre metà dei titoli piazzati sul mercato.

Animal Crossing: New Horizons è stato il gioco più venduto di gennaio 2021 in UK

Questo dato ispira due riflessioni: la prima è relativa all’appetibilità dei giochi di casa Nintendo sul grande pubblico (i due più venduti del mese in UK sono Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe), la seconda è la conferma che con l’acquisto delle console Xbox gli utenti guardano anche e soprattutto al digitale, con piattaforme come Game Pass.

Xbox Series X e S sono disponibili dal 10 novembre 2020. Nintendo Switch è stata lanciata il 3 marzo 2017 in Europa, PlayStation 5 il 19 novembre 2020. La console di casa Sony ha avuto il miglior debutto della storia di PlayStation, ma siamo in attesa di capire quando rientreranno le problematiche relative alle sue disponibilità.