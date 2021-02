PS5 torna su Amazon: esaurita in 5 minuti!

Da settimane la caccia a una PS5 è diventata la priorità per un gran numero di giocatori, i quali non sono riusciti a mettere mano alla console next-gen Sony al Day One lo scorso novembre 2020.

A quanto pare, stamane c’è stato un (piccolo) colpo di scena: su Amazon Italia la console è tornata improvvisamente disponibile, sebbene le scorte siano – ovviamente – finite in una manciata di minuti, cinque per la precisione.

La versione indicata è quella Only Digital, vale a dire senza lettore ottico e offerta al prezzo base di 399,99 euro. Al momento in cui scriviamo la piattaforma figura come non disponibile, sebbene il nostro consiglio è quello di monitorare costantemente la pagina in questione, visto che non è da escludere che nuove unità possano essere messe in vendita nelle prossime ore.

Ricordiamo che di recente un nuovo report di Bloomberg, basato su fonti anonime provenienti dalla catena produttiva di PlayStation 5, ha messo in risalto che il problema delle poche scorte è costituito dalla penuria di componenti per la realizzazione delle console, e che di base ci si sta preparando ad un peggioramento dei rifornimenti nel corso di tutto il 2021, potenzialmente con un impatto anche sulla prossima stagione natalizia.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dallo scorso novembre. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.