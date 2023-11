Xbox Series S a un prezzo STRACCIATO al Black Friday: solo 238€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se state cercando un modo economico di entrare nella nuova generazione di console, il modo migliore per farlo – per rapporto qualità/prezzo – è senza ombra di dubbio Xbox Series S, ora in saldo in occasione del Black Friday.

Xbox Series S, chi dovrebbe acquistarla?

Xbox Series S è stata pensata come porta di entrata economica nelle console di nuova generazione. La console di casa Microsoft permette di giocare gli stessi titoli della più costosa Xbox Series X, ma a un prezzo inferiore e accontentandosi di una potenza lievemente più bassa – che porta i titoli a girare a 1440p anziché in 4K.

Questo significa che è perfetta per chi non ha problemi a giocare a meno che in 2160p, ma soprattutto è perfetta per chi è abbonato a Xbox Game Pass. Series S, infatti, non ha un lettore dischi ed è pensata per la fruizione di videogiochi digitali: se siete abbonati al servizio di giochi on demand di Microsoft, significa che non avrete mai bisogno di comprare nessun gioco, perché su Series S potrete scaricare (o eseguire anche in cloud) tutti quelli previsti dal catalogo.

Considerando il prezzo davvero ridotto di Series S, che ha avuto un enorme successo sul mercato (al punto che oggi ne esiste anche un modello alternativo da 1 TB), può essere un ottimo regalo di Natale per chi ancora deve affacciarsi nella next-gen videoludica.

