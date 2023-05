Xbox Game Pass rischia la «saturazione» di giochi gratis, secondo uno sviluppatore

Il catalogo di Xbox Game Pass è discretamente ricco, ma a quanto pare c'è chi avverte una possibile sovrabbondanza di giochi.

Le prossime saranno infatti ottime settimane per tutti i possessori di un abbonamento Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Solo in queste ore, infatti, è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Game Pass direttamente al day-one.

Così come sarebbe già emerso il nome di un gioco che farà la sua apparizione durante il prossimo mese di giugno.

Ora, come riportato da SegmentNext, gli sviluppatori di Frozenbyte Studios hanno parlato del successo di Trine, spendendo però anche due parole circa Game Pass.

Gli sviluppatori hanno infatti dichiarato che, mentre Game Pass rimane un concetto sicuramente interessante, contribuisce anche a una saturazione dei contenuti potenzialmente rischiosa.

«Come un rovescio della medaglia, crediamo che [Game Pass] contribuisca anche alla saturazione dei contenuti nello spazio di gioco e può essere difficile impegnarsi e godersi i titoli proprio per via di questa abbondanza di scelta.»

Nonostante la dichiarazione del team Forzenbyte, Trine 5 uscirà quest'estate anche su Game Pass, quindi è interessante notare - al netto delle "critiche" - gli sviluppatori non disdegnano sicuramente le qualità del servizio messo in piedi dalla Casa di Redmond.

Sicuramente, il loro avvertimento può e deve in ogni caso essere preso in considerazione, vista la validità del ragionamento.

Il servizio in abbonamento ha comunque già anticipato che le sorprese non sono finite: gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno infatti divertirsi dal 16 maggio con FIFA 23, disponibile gratuitamente grazie al catalogo di EA Play.

Inoltre, a fine maggio arriverà anche un nuovo gioco gratis al day-one sul servizio in abbonamento: si tratta di una bellissima avventura disponibile in esclusiva console.

Per concludere, il nuovo gioco gratis Xbox offerto con Games With Gold è ufficialmente disponibile per il download da adesso, con un giorno di anticipo.