La News in un minuto

Remedy Entertainment ha rilasciato i requisiti di sistema ufficiali per FBC: Firebreak, il nuovo sparatutto cooperativo fino a tre giocatori ambientato nell'universo di Alan Wake 2 e Control, in arrivo il 17 giugno. Il gioco ci vedrà nei panni dei primi soccorritori dell'FBC alle prese con minacce soprannaturali e realtà distorte. I requisiti spaziano da configurazioni minime con GTX 1070 per giocare a 1080p/60FPS fino a RTX 4080 per il 4K con Ray Tracing attivo, mentre per tutte le configurazioni sono richiesti almeno 16GB di RAM. Il titolo supporterà DLSS 4 con Multi-Frame Generation e riceverà in futuro anche l'integrazione del Path Tracing, anche se per quest'ultima funzionalità non sono ancora disponibili dettagli specifici sui requisiti.