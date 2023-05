Xbox Game Pass, sarebbe stato svelato un gioco gratis di giugno

Il mese di maggio per Xbox Game Pass sarà discretamente ricco, ma a quanto pare è già tempo di parlare del primo gioco che sbarcherà sul servizio a giugno.

Si prevedono ottime settimane per tutti i possessori di un abbonamento Game Pass Ultimate.

Solo in queste ore, infatti, è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Game Pass direttamente al day-one.

Ora, come comunicato da Focus Entertainment, è stato confermato che Dordogne, un'affascinante avventura disegnata ad acquerello, arriverà il 13 giugno 2023 su PC e console e sarà quindi molto probabilmente disponibile anche su Xbox Game Pass. Poco sotto, il trailer ufficiale.

Sviluppato da Un Je Ne Sais Quoi, Umanimation e pubblicato da Focus Entertainment, Dordogne racconta la storia di Mimi, una ragazza che ha trascorso tutte le estati della sua infanzia nella Dordogna, in Francia.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Immergiti in un'esperienza narrativa unica ed esplora i mille colori estivi della Dordogna mentre rivivi l'infanzia, per scoprire i segreti di famiglia perduti in questo toccante viaggio di formazione.

Alcune settimane fa la nostra Stefania ha avuto modo di provare il gioco, spiegandovi che Dordogne è «volto a farci innamorare della Dordogna francese, il titolo pubblicato da Focus rientra nel recentemente sempre più popoloso filone di avventure rilassate di stampo familiare, aggiungendo alla formula una direzione artistica incantevole e alcune trovate che rendono il viaggio più personale».

Il servizio in abbonamento ha comunque già anticipato che le sorprese non sono finite: gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno infatti divertirsi dal 16 maggio con FIFA 23, disponibile gratuitamente grazie al catalogo di EA Play.

Ma non solo: a fine maggio arriverà anche un nuovo gioco gratis al day-one sul servizio in abbonamento: si tratta di una bellissima avventura disponibile in esclusiva console.