Street Fighter 6 si riconferma un picchiaduro immenso anche su Switch 2. Il downgrade grafico è leggero e si nota maggiormente in modalità portatile, mentre su un televisore 4K le differenze con le versioni per console più performanti si assottigliano di molto. Giocarlo in portabilità è un valore aggiunto non da poco – anche perché, rispetto alla versione uscita al lancio due anni fa, include anche tutti i personaggi della Season 1 e 2 senza nessun costo aggiuntivo, oltre a due modalità esclusive semplici ma divertenti per giocare con gli amici. L’unica grossa pecca è legata alla modalità World Tour, giocabile solo a 30 fps, cosa davvero fastidiosa; tolto questo, stiamo comunque parlando sempre di uno dei migliori picchiaduro della generazione che si riconferma tale anche su Switch 2. Unico appunto: se volete giocare seriamente vi consigliamo di comprare un pad apposito, perché i Joy-Con sono scomodi da usare in un picchiaduro così tecnico.

Come per ogni nuova console Nintendo, anche l’uscita di Nintendo Switch 2 è un evento epocale nel mondo dei videogiochi – e, oltre ai doverosi titoli first party, questa volta ad accompagnarne il lancio c’è stato un supporto davvero massiccio anche dalle terze party.

Tra le software house che hanno creduto di più in questa nuova Switch 2 c’è Capcom, che ha lanciato come titolo di punta Street Fighter 6, il suo nuovo e innovativo picchiaduro uscito su tutte le altre console e su PC nel 2023.

Avevamo già recensito il nuovo capitolo del padre dei picchiaduro all’epoca, premiandolo come probabilmente il miglior picchiaduro degli ultimi anni sia per le sue modalità – tra cui World Tour, che è praticamente un gioco a parte – sia per il suo gameplay, che riesce a unire in maniera eccelsa tradizione e innovazione, con al lancio un cast di personaggi ottimo che continua ad ampliarsi grazie ai season pass (da poco è stato annunciato il terzo).

Oggi siamo nuovamente pronti ad analizzare Street Fighter 6, ma stavolta nella sua versione per Nintendo Switch 2, un test per capire anche come si comporta a livello tecnico questa nuova macchina in confronto alle sue rivali dall’hardware più potente.

Combattimenti portatili

Iniziamo con il dire che giocare uno dei picchiaduro che anche a livello tecnico è tra i migliori in assoluto in modalità portatile fa un certo effetto. Soprattutto se questo riesce a mantenere i 60 fps stabili quando si gioca nella Fighting Ground, ossia l'opzione del titolo dove è possibile giocare l’Arcade, il versus e le altre modalità presenti.

Il sacrificio a livello grafico c’è rispetto alle altre versioni del gioco: almeno quando si gioca in portatile, è facile notare modelli dalle texture meno definite e una risoluzione più bassa, ma è un piccolo prezzo da pagare per avere un signor picchiaduro come Street Fighter 6 giocabile alla perfezione su Switch 2.

Se si gioca su un televisore 4K i sacrifici sono ridotti ancora di più, e in pratica le differenze con le altre console si assottigliano molto se non per qualche texture un po’ meno definita. Anche giocando online il titolo mantiene la sua fluidità a 60 fps costanti senza grossi problemi di sorta, e anche il netcode (che, lo ricordiamo, è sempre il fantastico rollback) permette di giocare egregiamente anche contro avversari di altre nazioni e perfino continenti (anche se qualche problemino si può avere a seconda della vostra connessione e di quella dell’altro giocatore).

Il gioco inoltre supporta anche il cross-play, così da poter giocare con eventuali amici che hanno il gioco su altre console.

L’unica grossa pecca è la modalità World Tour, ossia l’esoso story mode di Street Fighter 6 che è in pratica una sorta di grosso mix tra picchiaduro e gioco di ruolo. Questa modalità è il fiore all'occhiello del fighting game di Capcom e probabilmente una delle migliori esperienze single player mai create in un picchiaduro.

Potrete creare il vostro avatar e aggirarvi per scenari di tutto il mondo, combattendo letteralmente con chiunque, dalla signora che torna dalla spesa alla vecchina che vende verdure.

Ogni scontro vi darà punti esperienza per potenziare il vostro avatar, che potrà anche imparare le mosse di tutti i personaggi principali di Street Fighter. Avrete così la possibilità di creare un mix di mosse unico, grazie alle enormi opzioni di personalizzazione del gioco.

La grossa pecca a cui facevamo riferimento è il fatto che l’intera modalità è bloccata a 30 fps, che è davvero un pugno in un occhio, se abituati ai 60 delle altre modalità. Questo problema era inizialmente presente anche nella versione per PS5, che è poi stata subito migliorata inserendo l’opzione per i 60 fps.

La speranza è che questa venga aggiunta con una patch prossimamente, perché al momento è davvero un peccato doversi giocare la bellissima modalità World Tour a un frame rate così basso.

Le novità della versione Switch 2

Street Fighter 6 per Switch 2 non arriva però senza novità: sono presenti due modalità pensate appositamente per sfruttare al meglio i Joy-con 2. La prima è la battaglia Giroscopio, in cui i giocatori combatteranno con un Joy-Con a testa e dovranno scuoterlo e eseguire dei movimenti specifici per mettere in moto le mosse dei personaggi. La seconda è Battaglia Calorie e vede la stessa meccanica, ma stavolta vincerà chi dimostrerà di essersi mosso di più avendo consumato più calorie in combattimento.

Entrambe queste modalità sono pensate per essere più in stile party game e non sono da prendere troppo sul serio. Sono perfette, infatti, da giocare dal vivo insieme agli amici per farsi due risate, dato che con questo tipo di controlli non ci saranno problemi legati alla disparità di livello tra giocatori nella conoscenza del combat system del gioco; alla fine sono modalità molto "caciarone" e imprevedibili, adatte per divertirsi senza troppe pretese.

Se invece si vuole fare sul serio ci sono tutte le altre modalità, che alla fine sono le stesse presenti nella versione originale di Street Fighter 6. Anche qui torneranno i comandi Classici e Moderni, che si differenziano per le esecuzioni delle mosse: la prima è quella con i quarti di luna tipici della saga, la seconda invece permette di eseguire le mosse speciali premendo un semplice tasto. I comandi Moderni si riconfermano i migliori comandi di tipo semplificato mai fatti in un picchiaduro, ma ci sono note dolenti per la versione Switch 2.

Il problema principale per chi vuole giocare seriamente sono però i Joy-Con, che, per quanto comodi e migliorati rispetto alla loro prima versione per la precedente Switch, non sono affatto l’ideale per giocare a un picchiaduro. Specialmente, se si affrontano giocatori di altre piattaforme, con il cross-play i Joy-Con rappresentano un handicap non indifferente anche giocando con i comandi Moderni.

Non avendolo a nostra disposizione, non abbiamo potuto testare com’è giocare a Street Fighter 6 con un Pro Controller: quello per la prima Switch non era comunque comodissimo per i picchiaduro, ma sicuramente è un passo avanti rispetto ai Joy-Con. Se si vuole giocare bene competitivo conviene comunque procurarsi un controller o un arcade stick apposito, anche se essendo Switch 2 appena uscita è difficile capire se ne esistano già di compatibili e ottimizzati (non c'è una posizione ufficiale in merito, ndr).

Altra grossa aggiunta di questa versione di Street Fighter 6 per Switch 2 sono i personaggi della Season 1 e 2 senza nessun costo aggiuntivo.

Il totale del roster quindi salirà a 26 personaggi, dati gli 8 aggiunti dalle due stagioni uscite: tra questi poi troveremo dei volti importanti, come il brutale Akuma, l’antagonista per eccellenza della saga M. Bison e i due personaggi ospiti provenienti da Fatal Fury, Terry Bogard e Mai Shiranui.

Un roster dunque migliorato ulteriormente rispetto al lancio avvenuto ormai due anni fa.