Xbox Game Pass dice sì al gioco di calcio gratis più famoso degli ultimi tempi

Il catalogo di Xbox Game Pass si aggiornerà presto con il gioco di calcio più famoso degli ultimi tempi, vale a dire FIFA 23.

Nonostante vengano aggiunte con frequenza titoli al catalogo Ultimate e PC Game Pass, a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

A partire dalla giornata di oggi, infatti, potrete scaricare tre giochi a tema Cyberpunk anche su PC, come già anticipato dalla line-up ufficiale.

Ora, come riportato sui canali social ufficiali di Game Pass, sembra proprio che l'ultimo capitolo di FIFA sia in arrivo, gratuitamente, per tutti gli abbonati, inclusi quelli relativi a EA Play.

coming up the field via @EAPlay...number 23...it's FIFA!!! pic.twitter.com/mYv7D0ZoxS — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 9, 2023

Gli appassionati di calcio con un abbonamento attivo a Xbox Game Pass saranno quindi felici di sapere che FIFA 23 sta per aggiungersi alla libreria del servizio della Casa di Redmond.

Il titolo targato EA Sports arriverà infatti il prossimo 16 maggio 2023 e sarà giocabile in maniera gratuita dagli abbonati sia su PC che su console Xbox One e Xbox Series X|S.

Unico neo: il supporto a Xbox Cloud Gaming non sembra essere stato confermato, almeno per il momento.

Ricordiamo, come accennato poco sopra, che il gioco sarà incluso nella libreria del servizio ad abbonamento di Electronic Arts, i cui iscritti potranno scaricare FIFA 23 senza costi aggiuntivi (a prescindere dal loro abbonamento a Xbox Game Pass).

