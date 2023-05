Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di maggio

Da questo momento è disponibile una nuova gradita sorpresa per tutti i fan Xbox: grazie all'iniziativa Games With Gold è infatti possibile scaricare un nuovo gioco gratis con una giornata di anticipo.

Ricordiamo che la promozione è valida soltanto per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Live Gold, dato che si tratta di uno dei numerosi vantaggi che Microsoft ha deciso di offrire ai suoi abbonati.

Dopo aver già proposto un gioco di Star Wars a inizio mese, questa volta gli utenti potranno scaricare la seconda proposta offerta a maggio: si tratta di Hoa, un gradevole platformer rompicapo con grafica disegnata a mano.

Nella nostra recensione dedicata vi avevamo raccontato che si tratta di un prodotto con musiche splendide e un comparto artistico ben realizzato, pur essendo alla fine un titolo privo di qualsiasi sfida.

Questa produzione oggi potrà essere vostra senza dover spendere neanche un centesimo, giocabile naturalmente anche su Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità senza alcuna limitazione.

Sebbene non sia stata ancora tecnicamente aggiornata la sezione Games With Gold, potrete già anticipare i tempi e iniziare a scaricare Hoa sulle vostre console tramite il browser web.

Non dovrete infatti fare altro che accedere al seguente indirizzo con il vostro account Xbox regolarmente iscritto a Game Pass Ultimate o Live Gold per poi fare clic sull'apposito pulsante "Ottieni" per riscattare il gioco e confermare selezionando "Scarica": completata questa operazione, il titolo sarà aggiunto alla vostra raccolta e potrete avviare il download immediatamente su console.

Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questa occasione, ma vi ricordiamo che avrete tempo fino al 15 giugno per aggiungerlo al vostro catalogo.

Restando in tema di giochi gratis, suggeriamo ai fan iscritti a Xbox Game Pass Ultimate di tenere d'occhio il catalogo nelle prossime ore: da domani sarà infatti disponibile gratis anche FIFA 23.