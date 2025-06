Stellar Blade riesce a fondere azione frenetica, direzione artistica di livello e una narrazione matura in un pacchetto coeso e imperdibile, per gli amanti del genere. La versione PC è stata realizzata con competenza e il supporto per i monitor widescreen è un valore aggiunto non da poco. Sebbene spicchino la sensualità di EVE e la bellezza delle ambientazioni, non tutti gli elementi hanno ricevuto lo stesso trattamento, con texture qua e là non sempre in alta definizione.

Stellar Blade, sviluppato da Shift Up e pubblicato inizialmente su console (ecco la nostra recensione), fa finalmente il suo atteso debutto su PC, portando con sé non solo la sua carismatica protagonista EVE e il suo mondo post-apocalittico, ma anche una serie di ottimizzazioni tecniche pensate per sfruttare al meglio gli hardware più avanzati.

Come abbiamo già detto nella nostra disamina originale, il risultato è stato un titolo action spettacolare e appagante, che unisce stile, profondità e una cura per i dettagli importante, oltre a diversi omaggi che non posso far altro che riportare alla mente Nier.

Lo abbiamo messo sotto torchio su un PC che monta un RYZEN 7 9800 X3D, una RTX 5080 ASUS TUF Gaming OC e la memoria DDR5 da 32GB, provandolo al massimo dei dettagli per renderci conto se anche nella sua versione migliore si difende bene quanto la controparte per console.

Vediamo come se l'è cavata.

Stellar Blade: un mondo in frantumi, ma vivo.

La storia di Stellar Blade ci trasporta su una Terra devastata, dove l’umanità ha perso il controllo del pianeta a favore di misteriose creature chiamate Naytiba. Nei panni di EVE, un’eroina inviata da una colonia spaziale per riconquistare il pianeta, il giocatore si immerge in una narrazione che mescola mistero, fantascienza e momenti di profonda umanità.

La trama, pur seguendo alcuni archetipi tipici della fantascienza post-apocalittica, riesce a coinvolgere grazie alla costruzione del personaggio principale e ai dilemmi morali che si presentano lungo il cammino. Alcuni dei temi affrontati – come l'identità, la memoria, la natura dell'umanità e la sopravvivenza – vengono trattati con una sorprendente maturità, evitando moralismi o forzature. L’uso di log registrati, conversazioni secondarie e ambient storytelling contribuisce ad arricchire la narrazione senza mai interrompere il ritmo.

Il racconto non brilla per originalità assoluta, ma si distingue per la sua eleganza nella messa in scena e per un worldbuilding solido, arricchito da dialoghi ben scritti e un cast di personaggi secondari che riescono a lasciare il segno.

Il vero punto di forza, però, è l’ambientazione. Le rovine della Terra, le città desolate, le installazioni abbandonate e i paesaggi alieni sono ricchi di atmosfera e dettagli, e la versione PC esalta ogni singolo elemento di questo mondo visivamente affascinante, benché si notino alcuni elementi di contorno (come macerie, pilastri e oggetti più nelle retrovie) dalla realizzazione tecnicamente più debole.

Stellar Blade si inserisce nel filone degli action sullo stile di Nier: Automata, ma con un ritmo e un sistema di combattimento più vicino agli onnipresenti soulslike. EVE combatte con una grazia letale, alternando fendenti veloci, schivate millimetriche e contrattacchi devastanti. I sistemi di gioco premiano il tempismo e la lettura dei pattern nemici, e ogni scontro, anche il più semplice, diventa un balletto di morte (spesso la vostra) e precisione.

EVE combatte con una grazia letale, alternando fendenti veloci, schivate millimetriche e contrattacchi devastanti.

La profondità del sistema di combattimento cresce man mano che si sbloccano nuove abilità, tecniche speciali e miglioramenti, attraverso una buona curva di apprendimento scandita anche dall'introduzione graduale degli alberi delle abilità e dei miglioramenti equipaggiabili dalla protagonista.

Come da tradizione, ogni boss rappresenta una sfida unica, ben costruita sia in termini di design che di gameplay. Ed è proprio qui che si nota l’influenza dei titoli soulslike più in voga, pur senza adottarne l'elevata difficoltà come dogma: va infatti sottolineato che Stellar Blade è impegnativo, ma raramente frustrante.

Vista la sua provenienza, anche con un DualSense su PC Stellar Blade riesce a offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Il feedback aptico rende ogni colpo e ogni impatto tangibile. I grilletti adattivi, invece, aggiungono resistenza contestuale durante l'interazione con oggetti tecnologici o l’esecuzione di abilità potenti.

È un dettaglio che non cambia radicalmente il gameplay, ma contribuisce a rafforzare l'immersione. Per chi preferisce mouse e tastiera, il gioco risponde comunque in modo preciso e reattivo, grazie a un sistema di controllo ben mappato e completamente personalizzabile.

Una versione PC degna di nota?

Senza perderci in ulteriori indugi e senza aggiungere altro alla già completa recensione di cui abbiamo parlato in precedenza, possiamo dire che la versione PC di Stellar Blade è un esempio virtuoso di come effettuare una conversione di qualità.

Il supporto per risoluzioni ultrawide (21:9 e persino 32:9) consente di godere dei panorami fantascientifici in tutta la loro maestosità, mentre l’implementazione di tecnologie grafiche avanzate spinge il comparto visivo verso livelli di eccellenza.

Gli utenti con una GPU NVIDIA possono sfruttare il DLSS 4 per migliorare le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine, e il DLAA per un'immagine ancora più nitida. L’inclusione di NVIDIA Reflex riduce significativamente la latenza del sistema, rendendo le azioni più reattive – un vantaggio non trascurabile in un gioco che richiede riflessi pronti e un'elevata precisione dei colpi.

Gli utenti AMD non sono esclusi dai vantaggi: il supporto a FSR 3 consente anche a chi non ha una GPU NVIDIA di migliorare il frame rate e la fluidità generale, specialmente su configurazioni mid-range.

Il supporto ultrawide consente di godere dei panorami sci-fi in tutta la loro maestosità, mentre l’implementazione di tecnologie grafiche avanzate spinge il comparto visivo verso livelli di eccellenza.

Un altro punto a favore è la possibilità di giocare a frame rate completamente sbloccato, sfruttando tutta la potenza del proprio hardware. Il gioco gira in maniera stabile e fluida anche su configurazioni non recentissime, grazie a un eccellente lavoro di ottimizzazione (lo abbiamo provato anche su un vecchio PC che monta una 2060 Super).

Inoltre, è disponibile un pacchetto texture ad alta definizione per ambienti, che rende il mondo di gioco ancora più vivido, specialmente se si dispone di un monitor 4K.

Sotto il profilo visivo, Stellar Blade è una vera gioia per gli occhi. Il design di EVE – elegante, sensuale e dettagliato – ha fatto discutere per la sua rappresentazione stilizzata, ma all'interno del gioco appare perfettamente coerente con il tono estetico generale. I costumi sono numerosi e sbloccabili, e non si limitano a un esercizio di stile: alcuni offrono anche modifiche alle abilità o alla mobilità.

Le ambientazioni brillano per varietà e buona caratterizzazione: si passa da metropoli decadenti a deserti infuocati, da laboratori hi-tech a foreste lussureggianti, il tutto accompagnato da una colonna sonora evocativa e dinamica.

Gli effetti particellari, le luci volumetriche e le animazioni fluide rendono ogni momento visivamente spettacolare, anche se si ha sempre la sensazione che il team di sviluppo si sarebbe potuto spingere ancora oltre, se non avesse avuto il freno della versione originale.

La campagna principale di Stellar Blade può durare tra le 15 e le 25 ore, a seconda del livello di esplorazione e delle attività secondarie completate. L'estensione del tempo di gioco è dovuto alla presenza di missioni opzionali, collezionabili, potenziamenti da scoprire e numerose sfide di combattimento.

Inoltre, la rigiocabilità è incentivata dalla possibilità di affrontare il gioco con build diverse, combinando abilità e costumi per adattarsi al proprio stile. Non mancano poi segreti ben nascosti e boss opzionali, che faranno la gioia dei completisti e degli amanti delle sfide.

In definitiva, Stellar Blade su PC è un porting realizzato con competenza: una sorta di versione definitiva che sfrutta al massimo il potenziale della piattaforma per offrire un’esperienza visiva e di gameplay raffinata, fluida e coinvolgente.