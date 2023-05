Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis al day-one di maggio

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass direttamente al day-one, concludendo ufficialmente la line-up della prima metà di maggio.

Questa volta non c'è alcun vero limite di piattaforme: la nuova produzione potrà infatti essere scaricata liberamente su console, PC o anche giocata in cloud, grazie a un abbonamento Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

I giocatori possono dunque scaricare gratuitamente Fuga Melodies of Steel 2, un intrigante gioco di ruolo a turni con un sistema di battaglia rinnovato e che incentiva un gameplay più strategico.

A differenza di quanto accaduto con altri titoli rilasciati al day-one, non sarà necessario attendere un solo secondo in più: già da adesso potrete infatti dirigervi sulle vostre app di Xbox Game Pass e iniziare a divertirvi con il vostro nuovo omaggio gratuito.

Con questa nuova uscita si chiude dunque ufficialmente la prima metà del mese per il servizio in abbonamento di casa Microsoft: a questo punto, non possiamo che augurarvi buon divertimento e restare in attesa di futuri aggiornamenti per i prossimi titoli in uscita.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà svelata ufficialmente la line-up completa della seconda metà del mese.

Il servizio in abbonamento ha comunque già anticipato che le sorprese non sono affatto finite: gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno infatti divertirsi dal 16 maggio con FIFA 23, disponibile gratuitamente grazie al catalogo di EA Play.

Segnaliamo anche che a fine maggio arriverà anche un nuovo gioco gratis al day-one sul servizio in abbonamento: si tratta di una bellissima avventura disponibile in esclusiva console.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che dal prossimo lunedì non saranno più disponibili ben 5 giochi gratis su Xbox Game Pass: il nostro consiglio è dunque di controllare accuratamente il catalogo e provarli prima che sia troppo tardi.