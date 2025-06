Il modder no12 ha pubblicato una nuova versione della sua mod grafica per Red Dead Redemption 2, chiamata Vestigia 2.0.

Questa è pensata per migliorare sensibilmente l’atmosfera visiva del titolo Rockstar (che trovate su Amazon) con un approccio più naturale, realistico e immersivo.

La mod interviene su diversi aspetti dell’illuminazione ambientale, introducendo cieli più credibili, visibilità migliorata e transizioni climatiche più graduali.

Anche il vento è stato rivisitato, risultando ora più convincente sia a livello visivo che sonoro. Altri ritocchi minori riguardano l’effetto del respiro, della neve e la resa del terreno.

Ma non solo: Vestigia 2.0 apporta inoltre modifiche alla resa di pioggia, neve e grandine, con un look più cinematografico ma senza perdere in realismo.

Sono stati migliorati anche effetti come bloom, nebbia e sfocature, oltre all’aggiunta di variazioni termiche più marcate, che rendono il mondo di gioco più credibile nel rappresentare il passare delle stagioni.

Chiunque stia pensando di rigiocare Red Dead Redemption 2 potrebbe trovare in questa mod gratuita un’ottima occasione per riscoprire il titolo sotto una nuova luce.

Il download è disponibile tramite il link fornito nella fonte originale qui, insieme a un video che mostra in azione le principali migliorie grafiche introdotte.

Si segnala infine che Vestigia 2.0 potrebbe non essere compatibile con altre mod grafiche già pubblicate in precedenza, pertanto si consiglia di non installarle contemporaneamente per evitare glitch o problemi visivi.

Personalmente, trovo sempre affascinante come la community riesca a dare nuova vita a un titolo già straordinario come RDR2. Vestigia 2.0 non rivoluziona tutto, ma punta sull’atmosfera e sull’immersione, e spesso è proprio questo che fa la differenza tra un buon ritorno e un’esperienza davvero memorabile.

