Xbox Game Pass, una bellissima avventura gratis arriva a maggio, al day-one

Planet of Lana, da quando è stato presentato, ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, grazie a una direzione artistica dai colori vivaci e non solo.

Il catalogo del servizio in abbonamento, ossia Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) ospiterà il titolo in questione fin dal day-one.

Dopo la demo resa disponibile durante lo Steam NextFest (e che la nostra Stefania ha provato per voi) la sensazione che già ci eravamo fatti è stata davvero forte.

Come confermato anche da Gematsu, infatti, Planet of Lana vedrà la luce a partire dal 23 maggio prossimo, anche su Game Pass.

Il titolo sarà lanciato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, come confermato dal publisher Thunderful e dallo sviluppatore Wishfully.

«Siamo molto contenti di poter finalmente rivelare che Planet of Lana arriverà su PC e Xbox il 23 maggio», ha dichiarato Adam Stjarnljus, direttore di Wishfully, in un comunicato stampa.

«Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato amore e supporto per il nostro gioco negli ultimi anni. Non vediamo l'ora che possiate atterrare nel magico mondo che abbiamo lavorato così duramente per creare e vivere questa avventura in prima persona.»

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Una ragazza e il suo fedele amico intraprendono una missione di salvataggio in un mondo variopinto, popolato da macchine senza cuore e bizzarre creature. Planet of Lana è un puzzle game cinematografico d’avventura, contornato da una saga sci-fi epica che si districa tra intere galassie e secoli.

