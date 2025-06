Se siete fan di The Elder Scrolls V: Skyrim o di Assassin’s Creed IV: Black Flag, allora potrebbe esserci un nuovo gioco che fa al caso vostro.

Si tratta di Davy x Jones, un promettente action RPG sviluppato e pubblicato dal team indie Parasight.

Due titoli iconici a confronto: da un lato Skyrim, l’intramontabile fantasy firmato Bethesda uscito nel 2011 e portato praticamente su ogni piattaforma esistente (e che trovate su Amazon).

Dall’altro Black Flag, l’amata avventura piratesca di Ubisoft che, pur avendo avuto meno reincarnazioni, resta tra i capitoli più apprezzati della saga.

E se davvero il remake tanto vociferato di Assassin’s Creed IV è in lavorazione, c’è da essere entusiasti.

Ma nell’attesa, Davy x Jones promette di colmare il vuoto, unendo elementi di entrambi i mondi in un mix davvero originale. Il gioco ci porta nei meandri di un oscuro mondo piratesco governato dalla leggenda di Davy Jones, in un viaggio di vendetta e azione in cui controlleremo il corpo decapitato del capitano, inseguendo la sua testa autonoma per tenere vivo il suo mito.

Un’idea surreale e affascinante, già disponibile in forma di demo gratuita su Steam (qui) durante il Steam Next Fest.

Secondo la descrizione ufficiale: «Ascendi fino al punto più profondo dell’oltremondo piratesco insieme all’infame Davy Jones in questo viaggio pieno d’azione e vendetta. Controlla il corpo senza testa del capitano, resta al passo con il suo cranio autonomo e mantieni viva la sua leggenda.»

Non c'è ancora una data d’uscita ufficiale, ma è già possibile inserire il titolo nella propria wishlist su Steam per restare aggiornati.

Personalmente, trovo che Davy x Jones sia una ventata d’aria fresca in un panorama indie spesso troppo derivativo. L’idea di fondere l’open world fantasy in stile Skyrim con l’atmosfera piratesca e dinamica di Black Flag è semplicemente geniale.

Se la demo saprà mantenere le promesse, potremmo trovarci di fronte a una vera chicca nascosta del 2025. Nel mentre, avete visto anche che c'è un gioco che unisce Journey e The Last Guardian, e potete provarlo gratis?