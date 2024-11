Migliori schede di acquisizione - Novembre 2024

Riuscire a condividere online le proprie imprese videoludiche non è più un'operazione così difficile come in passato. Se una volta bisognava invece attrezzarsi con strumenti di fortuna, oggi non solo esistono diversi strumenti integrati nelle console per salvare i momenti salienti ma, per chi vuole realizzare filmati più lunghi o streaming professionali, sono disponibili anche le comodissime schede di acquisizione. Esse permettono di catturare facilmente il video e poterlo salvare su un nostro dispositivo di archiviazione o condividerlo in tempo reale per dirette live.

Questi strumenti sono dunque indispensabili per tutti quei giocatori che desiderano mostrare nel dettaglio i loro giochi preferiti, esibendo le proprie azioni spettacolari senza che ne venga perso nemmeno un secondo. In questo articolo abbiamo dunque deciso di elencarvi le migliori schede di acquisizione, tenendo conto delle diverse caratteristiche, la qualità della cattura video e delle diverse fasce di prezzo.

Nel nostro ultimo aggiornamento abbiamo modificato la nostra selezione di prodotti, proponendovi le migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato per ogni esigenza.

Prodotti

AVerMedia Live Gamer 4K La migliore per i PC fissi Scheda di acquisizione con illuminazione RGB e acquisizione HDR 4K60 Supporta la cattura con HDR attivo, Illuminazione RGB personalizzabile, Le catture Full HD arrivano fino a 240 fps Non è adatta a chi possiede PC portatili € 179.99 su Amazon Se disponete di un PC più che competitivo e volete sfruttarlo al meglio, potete sfruttare questo prodotto di AVerMedia, da sempre una delle aziende leader del mercato. Questo articolo infatti si collegherà direttamente al vostro desktop attraverso lo slot di espansione PCIe. Questo consente ad AVerMedia Live Gamer 4K di raggiungere prestazioni incredibili, con una frequenza di aggiornamento fino a 240 HZ se utilizzata con grafica Full HD.



Ovviamente, come intuibile dal nome, è anche compatibile con la risoluzione 4K HDR ed in grado di catturare filmati anche a 60 FPS. Grazie all'illuminazione RGB, questo prodotto potrà inoltre rendere il vostro computer ancora più spettacolare anche a livello estetico. Elgato HD60 X La migliore per le registrazioni in Full HD Scheda di acquisizione con supporto all'HDR per catture a 1080p60 Supporta il passthrough fino a 4K60 HDR, Compatibile con il VRR, Facile da installare e utilizzare La cattura in 4K non supporta l'HDR € 187.99 su Amazon Se fate parte della categoria di giocatori che vogliono assicurarsi di catturare ogni incredibile evento delle vostre partite, vogliamo segnalare questo prodotto pensato per gli utenti più esigenti. Elgato HD60 X vi permetterà di non rinunciare alla qualità HDR10, anche in Full HD: la scheda d'acquisizione supporta anche il passthrough VRR in 4K a 60fps, rendendola dunque un prodotto versatile adatto sia per i gameplay ad alta qualità che con i frame rate elevati.



La registrazione può inoltre arrivare a supportare i 4K e 30fps, nel caso abbiate bisogno di catture più esigenti. Un prodotto di ultima generazione pensato per le piattaforme più potenti, ma facile da utilizzare anche per i meno esperti e che soddisferà ogni vostra esigenza. AverMedia Live Gamer Ultra 2.1 La migliore per le registrazioni in 4K Scheda di acquisizione con passthrough 4K144 Filmati fino a 60FPS, anche in 4K, Supporta passhtrough HDR e VRR, Latenza quasi invisibile, con connessione USB 3.2 Gen2 Le catture in 4K non supportano le immagini HDR € 249.99 su Amazon Se preferite una scheda di acquisizione esterna e se siete alla ricerca di uno dei migliori prodotti sul mercato, questo prodotto di ultima generazione risponderà sempre ad ogni vostra esigenza con le massime prestazioni. AVerMedia Live Gamer Ultra 2.1 garantisce infatti acquisizioni a bassissima latenza e catture in 4K a 60 FPS, con compatibilità passthrough fino a 4K144: potrete dunque godere della migliore qualità di immagini possibili, anche in diretta streaming, senza sacrificare la vostra esperienza.



Come tocco finale, la game capture offre inoltre la possibilità di usufruire dell'illuminazione RGB personalizzabile, oltre a una piena compatibilità con i vostri accessori per la chat vocale. NZXT Signal HD60 Il miglior rapporto qualità-prezzo Scheda di acquisizione con passthrough a zero lag Perfetta per gli streamer alle prime armi, Compatibile sia su PC che su Mac, Supporta anche le videocamere professionali Può essere problematica per registrare le chat vocali € 95.75 su Amazon Per chi fosse interessato principalmente ad un prodotto pensato per effettuare dirette online di alta qualità, potreste pensare di orientarvi su questo elegante prodotto. Disegnato appositamente per il broadcasting, questo articolo vi permetterà di trasmettere fluidamente in Full HD a 1080p e 60 FPS, il tutto senza interrompere la vostra esperienza di gioco. NZXT Signal HD60 è infatti munito di Passthrough per il 4K, consentendovi quindi di non rinunciare alla vostra migliore esperienza di gioco e non comprometterla nemmeno per i vostri spettatori.



È inoltre compatibile con le migliori videocamere grazie all'ingresso HDMI e ad un software dedicato, per chiunque volesse iniziare ad avvicinarsi nel mondo dello streaming. MiraBox Game Capture La scheda più economica Scheda di acquisizione compatibile con tutti i dispositivi HDMI Compatibile con tutte le applicazioni streaming, Supporta il passthrough 4K, Ideale per i giocatori alle prime armi Inadatta per chi vuole le migliori registrazioni video € 34.99 su Amazon Se state cercando di ridurre le spese e non volete rinunciare alla risoluzione Full HD, potreste volere tenere in seria considerazione questo prodotto. Si tratta di un articolo compatibile con tutte le console dell'attuale generazione, ma pensato anche per le videocamere e dunque non sviluppato esclusivamente per il gaming. MiraBox Game Capture è un prodotto economico, facile da utilizzare, versatile ed in grado di fornire delle ottime prestazioni, grazie anche alla connessione tramite USB 3.0 senza bisogno di driver aggiuntivi.



Come ulteriore vantaggio, la game capture supporta anche il passthrough in 4K: sicuramente un prodotto da tenere in considerazione, soprattutto se state cercando un prodotto economico per catturare rapidamente i vostri momenti preferiti. Difficile chiedere di più, per queste cifre.

Come scegliere una scheda di acquisizione

Sebbene molte console moderne offrano sempre più possibilità per poter effettuare registrazioni e sessioni in streaming senza l'ausilio di alcuna apparecchiatura esterna, una buona scheda di acquisizione sarà sempre fondamentale per tutti i giocatori che vogliono creare contenuti di qualità. Grazie a una game capture performante sarete infatti in grado di avere sempre il massimo controllo sul vostro catturato, permettendovi anche di impostare streaming migliori con l'ausilio di software dedicati sul vostro PC. Le schede di acquisizione, naturalmente, non sono tutte uguali: esistono infatti quelle che consentono di catturare anche filmati in 4K, oltre a quelle che consentono un più semplice passthrough o che, nelle soluzioni più economiche, costringano l'utente ad abbassare manualmente la risoluzione.

La maggior parte delle schede di acquisizione disponibili sul mercato funzioneranno semplicemente collegando la game capture al vostro PC, ma esistono anche soluzioni alternative che non richiedono necessariamente l'utilizzo di un computer. Con così tante soluzioni e prodotti disponibili, è comprensibile che un utente inesperto possa riscontrare confusione: per questo motivo abbiamo pensato di proporvi alcuni utili consigli per scegliere la migliore scheda di acquisizione. Che siate principianti o professionisti in cerca di un upgrade, presto il mondo delle catture videoludiche non avrà più alcun segreto per voi.

Quali solo risoluzioni e frame rate più indicati?

Prima di procedere all'acquisto di qualunque scheda di acquisizione, è importante capire a quale risoluzione è in grado di registrare filmati il vostro prodotto. Lo standard del futuro è sicuramente il 4K, su cui anche le console next-gen stanno puntando molto. Se siete interessati a catturare filmati a questa risoluzione, dovrete sicuramente orientarvi su articoli di fascia alta, in quanto solo le migliori schede di acquisizione sul mercato sono in grado di arrivare a tali prestazioni. In caso vogliate giocare in 4K ma siete disposti ad accontentarvi in registrazioni in Full HD, assicuratevi che la scheda di acquisizione da voi scelta sia munita di passthrough.

Questa feature permetterà infatti al prodotto di poter trasmettere e ricevere immagini in 4K, che poi potranno essere riconvertite anche ad una risoluzione di 1080p a 60FPS. Se invece non siete interessati a questa risoluzione, potrete facilmente orientarvi sulle scelte più economiche, possibilmente assicurandovi che riescano ad arrivare a 60 frame al secondo anche alla risoluzione Full HD. Vogliamo lasciare una nota finale per gli appassionati dello streaming: prima di acquistare prodotti di fascia alta, assicuratevi che il vostro PC abbia caratteristiche adeguate per poter effettuare dirette in alta risoluzione. Vale la pena di tenere dovutamente a considerazione la tipologia di contenuti che vorrete creare prima di procedere all'acquisto: gli streaming su Twitch non sono infatti in grado di supportare una risoluzione superiore al Full HD, motivo per il quale potrebbe bastarvi una semplice soluzione passthrough o anche più economica. Nel caso invece siate maggiormente interessati alla pubblicazione di video su piattaforme come YouTube e non volete rinunciare alla qualità, allora sarà meglio assicurarvi che la vostra game capture sia in grado di catturare senza alcuno scatto anche filmati in 4K.

Come collego una scheda di acquisizione?

Le schede di acquisizione possono essere collegate al vostro PC in due modi, a seconda del modello scelto. Le più comuni utilizzeranno un'interfaccia USB, 2.0 nei modelli più economici e 3.0 per quelli più performanti. Esiste però un altro tipo di scheda di acquisizione che potrà collegarsi direttamente al vostro desktop attraverso lo slot PCIe. Tenete dunque conto anche delle caratteristiche del vostro PC e della scheda scelta, prima di procedere all'acquisto. Perché possano essere utilizzate con le console dell'attuale generazione e della next-gen, è necessario che le schede di acquisizione siano inoltre munite di ingressi HDMI.

Esistono infatti prodotti che sono muniti esclusivamente di prese RCA e Scart, dunque da evitare nel caso siate interessati a salvare le partite dei vostri giochi più recenti. Tali soluzioni sono infatti indicate esclusivamente per il retrogaming e console attualmente non più disponibili sul mercato: non fatevi dunque ingannare dal prezzo e osservate attentamente le caratteristiche del prodotto. Le migliori schede di acquisizione potrebbero inoltre essere fornite di un ingresso per la scheda SD, così da poter salvare ancora più facilmente spezzoni di filmati e senza necessariamente avere bisogno di un PC. Si tratta infatti di una soluzione particolarmente indicata per chi è principalmente interessato a registrare i gameplay e non a trasmetterli in diretta: una volta terminata la registrazione in alta qualità, basterà inserire la scheda sul vostro computer ed editare il filmato a vostro piacimento.

La marca è importante?

Trattandosi di prodotti molto delicati è bene assicurarsi di non fare acquisti al buio, assicurandovi che la marca da voi scelta abbia una certa esperienza nella realizzazione di questi articoli. Occorre dunque ponderare molto bene la scelta non solo per le caratteristiche della scheda di acquisizione in sé, ma anche assicurarsi che il marchio sia sempre in grado di fornire assistenza e driver sempre al passo con gli ultimi aggiornamenti, che possano tenere conto anche di eventuali conflitti che potrebbero accadere nel tempo. Un aspetto che chi aggiorna costantemente il proprio PC con Windows sa bene che può diventare problematico nel tempo.

Di sicuro le marche leader del mercato, e che ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi, sono AVerMedia ed Elgato, che da anni realizzano prodotti ottimi sia per i professionisti del settore che il giocatore più occasionale. Si tratta infatti delle aziende che dominano il mercato e che non hanno assolutamente alcun rivale per la qualità e i servizi offerti, con soluzioni adatte anche agli utenti più inesperti e facili da utilizzare. Razer è un altro marchio affidabile per i gamer professionisti, anche se le sue soluzioni potrebbero richiedere qualche settaggio in più da parte dell'utente per assicurare un'esperienza di cattura e streaming perfetta, con ben poco da invidiare ai suoi concorrenti. Con il passaggio sempre più diffuso alla risoluzione in 4K, sono emerse sul mercato anche molteplici soluzioni di terze parti consolidate, soprattutto per la cattura dei filmati in Full HD, che possono rappresentare un ottimo compromesso per chi si sta avvicinando al mondo dello streaming e, di conseguenza, vorrebbe risparmiare qualcosa in più. In questi casi, vi suggeriamo di prendere attentamente in considerazione i feedback degli utenti, così da non avere brutte sorprese ed essere pronti a ogni evenienza.

Quanto dovrei spendere per una scheda di acquisizione?

Riteniamo necessario essere chiari fin da subito con tutti gli utenti interessati a una scheda di acquisizione: se volete avere a disposizione la migliore qualità di immagini possibili sarà necessario pensare il meno possibile al vostro portafogli e investire cifre importanti. Le migliori schede di acquisizione consentono infatti di catturare senza alcun problema filmati in 4K, sia collegando il dispositivo a un PC che con l'ausilio di schede SD. Tuttavia, come abbiamo sottolineato più volte durante i nostri consigli, esistono schede di acquisizione uniche e adatte a ogni esigenza, per gli utenti che volessero provare a risparmiare sul prezzo. Le migliori schede di acquisizione potranno però avere prezzi che possono variare da 200 fino addirittura a 400 euro: un sacrificio economico sarà dunque necessario per poter avere le migliori performance e qualità disponibile sul mercato.

La situazione può naturalmente cambiare notevolmente qualora siate alla ricerca di una semplice soluzione passthrough: si tratta di soluzioni ideali per lo streaming, che solitamente non sono in grado di supportare risoluzioni oltre il Full HD, e dunque un ottimo compromesso per chiunque sia interessato esclusivamente a portare contenuti live. In questi casi, le soluzioni più comuni potranno avere prezzi fino a 150 euro e con un valore quasi sempre superiore a 100 euro. Nel caso siate invece disposti ad abbassare la risoluzione o, meglio ancora, non avete ancora a disposizione una TV 4K per le vostre sessioni gaming, può sicuramente valere la pena di prendere in considerazione le soluzioni più economiche a meno di 100 euro. Assicuratevi però che siano in grado di catturare correttamente 60FPS effettivi e non lasciatevi ingannare da soluzioni eccessivamente poco costose.