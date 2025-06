Per anni uno degli oggetti più sottovalutati della serie Mario Kart è stato la Piuma, ma a quanto pare è arrivato il momento di rivalutarla seriamente.

In Mario Kart World, la nuova iterazione open-world del celebre racing Nintendo (e che trovate su Amazon), la Piuma sta guadagnando una nuova reputazione, e potrebbe diventare il tuo prossimo asso nella manica.

La Piuma, tornata dopo la sua comparsa in Super Mario Kart, permette al giocatore di eseguire un salto rapido, utile per grindare su muri e superfici elevate. Ma secondo quanto scoperto e condiviso su X da LonelyGoomba, c'è un altro uso decisamente più strategico: se usata con il giusto tempismo, la Piuma può schivare i Gusci Rossi.

Nel filmato diventato virale, LonelyGoomba mostra come, in una situazione di gara serrata, riesce a saltare sopra un Guscio Rosso in arrivo, annullando completamente il danno.

Finora si pensava che solo oggetti come il Clacson o la Banana potessero difendere in modo affidabile da quell’attacco, ma questa scoperta cambia tutto.

«Dobbiamo delle scuse alla Piuma», commenta ironicamente l’utente. Non posso che essere d'accordo. In un gioco dove ogni secondo e ogni curva contano, scoprire un uso così efficace per un oggetto bistrattato è una piccola rivoluzione.

La Piuma non sarà più solo un buffo salto scenico: ora è una risorsa difensiva da non sprecare alla leggera. La prossima volta che la pescherò, la tratterò con il rispetto che merita.

