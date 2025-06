Un'altra giornata, un altro rumor su Red Dead Redemption. Ma stavolta a far drizzare le orecchie ai fan è stato direttamente Rob Wiethoff, storico interprete di John Marston, protagonista del primo capitolo e figura centrale nella saga western targata Rockstar.

Durante una recente livestream dedicata proprio al primo Red Dead Redemption (che trovate su Amazon), segnalata su Reddit dall’utente F4D3broboi, Wiethoff si è lasciato sfuggire un commento carico di entusiasmo riguardo a un imminente annuncio.

L’attore ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli, ma ha lasciato intendere che la notizia sarà resa pubblica prima di venerdì.

«Ho delle notizie entusiasmanti», ha detto. «Non posso condividerle per ora, e mi sta uccidendo tenermele dentro. Entro la fine della settimana – forse anche prima – saprete di cosa si tratta. Non riesco a pensare ad altro, soprattutto quando gioco a questo titolo. Non sarò il solo a parlarne, ma davvero non vedo l’ora che lo sappiate.»

Il tempismo di queste dichiarazioni è particolarmente interessante, dato che pochi giorni fa erano circolate indiscrezioni riguardo a un possibile aggiornamento next-gen di Red Dead Redemption 2, accompagnato da una versione per Nintendo Switch 2, stando al leaker e youtuber Nate the Hate.

L’originale Red Dead Redemption uscì nel maggio 2010 e ricevette ampi consensi dalla critica, con lodi alla sua capacità di reinterpretare in chiave western la formula open world di GTA.

E a questo punto è impossibile non farsi prendere dall’hype. Personalmente, l’idea che ci sia davvero qualcosa di grosso in arrivo – sia un remake, un remaster o persino un sequel – mi fa sognare.

John Marston è uno dei personaggi più iconici mai creati da Rockstar, e sentirne parlare in questi termini fa pensare che il Selvaggio West stia davvero per tornare in grande stile. Incrociamo le dita fino a venerdì, quindi. Non manca molto e sapremo.