Xbox Game Pass, ecco il primo gioco gratis di gennaio al day one

Xbox Game Pass sta per dire addio al 2023, sebbene a quanto pare è già emerso il nome di un gioco gratis che arriverà a gennaio 2024.

Chi è abbonato al servizio ha avuto un'annata niente male, ma anche la prossima promette di non essere da meno.

Del resto, già a dicembre i titoli che approderanno sul catalogo hanno messo in chiaro che il 2023 verrà chiuso nel migliore dei modi.

Ora, dopo che di recente è apparso il titolo di un gioco che verrà rilasciato su Game Pass durante la primavera del prossimo anno, è tempo di scoprire il gioco che invece verrà rilasciato su Game Pass a gennaio: Turnip Boy Robs a Bank.

Come riportato anche da GameRant, Turnip Boy Robs a Bank è stato confermato per l'uscita il 18 gennaio 2024, ed ufficialmente il primo gioco al day one confermato per Xbox Game Pass il prossimo anno.

Per chi non lo sapesse, il gioco in questione è il seguito del popolare titolo indie del 2021 Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Ricordiamo anche che il primo episodio faceva parte del catalogo Xbox Game Pass, ma da allora è stato rimosso dalla lineup per poi non essere mai più incluso.

