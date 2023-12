Xbox Game Pass, abbiamo già un gioco gratis per il 2024

Xbox Game Pass si prepara a salutare il 2023, sebbene a quanto pare è già emerso il nome di un gioco gratis che arriverà nel 2024, anche se non subito.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari a un'altra annata niente male.

Advertisement

Ricordiamo in ogni caso che dicembre ha già rivelato i titoli che approderanno sul catalogo, e sono un bel po'ò

Ora, come riportato anche su X/Twitter, è apparso il titolo di un gioco che verrà rilasciato su Game Pass durante la primavera del prossimo anno: stiamo parlando di Botany Manor.ù

Per chi non lo sapesse, Botany Manor è un gioco esplorativo a enigmi in cui interpreti la botanista in pensione Arabella Greene.

Il titolo in questione è ambientato nel 19imo secolo, un tempo di grandi scoperte scientifiche, e ci permetterà di esplorare uno storico maniero inglese e i suoi dintorni.

Poco sopra, trovate anche un trailer del gioco con tanto gameplay, in modo da farvi un'idea più chiara sul genere di titolo di cui stiamo parlando.

Botany Manor arriverà quindi su Game Pass al Day One durante la primavera del 2024, sebbene manchi ancora una data di rilascio ufficiale.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

In attesa che vengano rilasciati, vediamo quali sono i giochi in uscita sulle piattaforme Xbox nel corso del mese: segnate le prossime date sul calendario.

Ma non solo: quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Infine, Microsoft ha smesso di rivelare i dati di vendita di Xbox ormai dal lontano 2015, ma non ha mai svelato il motivo di questa scelta, almeno fino ad oggi: ecco il perché.