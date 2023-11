Perché Xbox ha smesso di rivelare i dati di vendita delle console? Arriva la risposta

Tim Stuart, direttore finanziario di Xbox, ha spiegato il rifiuto di Microsoft di divulgare pubblicamente i dati di vendita delle sue console.

I fan delle console Xbox (trovate Series X in sconto su Amazon) da tempo non sono aggiornati dell'andamento delle loro piattaforme da gioco.

Sì, Xbox è sempre attiva e pronta anche a novità piuttosto importanti (come ai prossimi TGA), ma dei dati di vendita ufficiali neppure l'ombra.

Microsoft ha smesso di rivelare i numeri di vendita di Xbox nel 2015, ma non ha rivelato il motivo di questa scelta, almeno fino ad oggi (via GameRant).

Secondo quanto dichiarato da Stuart, Chief Financial Officer di Xbox, Microsoft ha smesso di annunciare i dati di vendita perché ritiene che i numeri da soli non mostrino l'andamento di Xbox rispetto alla concorrenza.

Microsoft misura il successo di Xbox attraverso i suoi contenuti e servizi, poiché non è più solo un marchio di console e il suo successo si misura in base al numero di clienti e al denaro che porta come marchio.

Per questo motivo, Microsoft offre ai giocatori una serie di modi per generare entrate per l'azienda, come l'acquisto di giochi, la visione di annunci pubblicitari sul cellulare o l'acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass.

L'approccio dell'azienda per rendere più redditizio il marchio della console Xbox è evidenziato dai suoi piani di marketing per le varie regioni. Secondo Stuart, alcuni Paesi come l'Africa, l'India e il Sud-Est asiatico si orientano verso piattaforme diverse dalle console.

Microsoft intende quindi concentrarsi sulle opportunità di streaming e di gioco mobile in questi mercati, magari sfruttando la sua proprietà di Activision Blizzard per raggiungere un «pubblico potenziale di miliardi di utenti».

L'affermazione di Stuart è in linea con quella di Phil Spencer, capo di Xbox, che a fine agosto ha dichiarato che le vendite delle console non sono un indicatore del successo di Xbox.

Tuttavia, alcuni ritengono che il fatto che Microsoft nasconda i dati di vendita della console Xbox indichi che la console non sta vendendo bene e che l'azienda stia utilizzando altri metodi per ottenere profitti.

Questo cambiamento potrebbe spiegare perché Microsoft intende utilizzare i giochi per cellulari di Activision Blizzard per diventare leader nel mercato dei dispositivi mobile, invece di fornire ai giocatori di quelle regioni ulteriori motivi per acquistare una console Xbox.

Alcuni potrebbero interpretare le dichiarazioni di Stuart nel senso che, nel peggiore dei casi, Microsoft sta lentamente rinunciando alle console Xbox per concentrarsi sulla realizzazione di profitti nel mercato mobile a causa della scarsa domanda di console.

Il successo dell'acquisto di Activision Blizzard e l'offerta di Xbox Game Pass per i giocatori mobile con la funzione Xbox Cloud Gaming potrebbero mettere l'azienda in una posizione privilegiata, ma differente rispetto alla concorrenza.

