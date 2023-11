Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis di dicembre 2023

Xbox Game Pass si prepara alle novità di fine anno, visto che ora sono apparsi i giochi che arriveranno a dicembre.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, visto che le ultime settimane del mese in corso offriranno ben X titoli.

Ricordiamo in ogni caso che proprio in queste ore due grandi sorprese sono già disponibili su Xbox Game Pass.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è il momento delle prossime novità in arrivo a dicembre.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Game Pass:

SteamWorld Build (Cloud, Console e PC) 1 dicembre

Spirit of the North: Enhanced Edition (Cloud, Console e PC) 1 dicembre

World War Z: Aftermath (Cloud, Console e PC) 5 dicembre

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console e PC) 5 dicembre

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, Console e PC) 5 dicembre

While the Iron's Hot (Cloud, Console e PC) 5 dicembre

Goat Simulator 3 (Cloud, Console e PC) 7 dicembre

Against the Storm (PC) 8 dicembre

Tin Hearts (Cloud, Console e PC) 12 dicembre

Far Cry 6 (Cloud, Console e PC) 14 dicembre

Game Pass Core:

Chivalry 2 6 dicembre

Totally Reliable Delivery Service 6 dicembre

Nella lista, spiccano Far Cry 6, il noto sparatutto in soggettiva open world targato Ubisoft, oltre a Rise of the Tomb Raider, l'avventura di Lara Croft che non ha certo bisogno di presentazioni.

Non male neppure Goat Simulator 3, un gioco così folle da risultare imperdibile per una miriade di motivi diversi.

