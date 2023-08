Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis che lasciano il catalogo a fine agosto '23

Anche in questa seconda metà del mese, Xbox Game Pass (e PC Game Pass, ovviamente) accoglierà sulle pagine del suo catalogo diversi nuovi videogiochi – tra cui anche qualche uscita del day-one, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata.

Tuttavia, come ogni mese, ai giochi che entrano nella libreria se ne affiancano altri che invece la lasciano, comunicati di solito con un anticipo che possa permettere quantomeno di provare a giocarli, prima che vengano definitivamente rimossi dal catalogo. È anche il caso di questa seconda metà di agosto, con i giochi in uscita comunicati da Microsoft sul suo blog ufficiale Xbox Wire.

I titoli che non saranno più disponibili dal 31 agosto sono:

Black Desert (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Immortality (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Nuclear Throne (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Tinykin (Cloud, Console e PC)

Tra i vari, quello che più di tutti balza all'occhio è sicuramente Immortality: l'ottimo titolo narrativo di Sam Barlow (già autore di Her Story e Telling Lies) è infatti una delle uscite più interessanti del 2022, al punto che ha anche portato a casa diversi premi votati dalla nostra redazione negli SpazioGames Awards dello scorso anno. La raccomandazione è quindi quella di giocarlo prima che esca dal catalogo, se siete abbonati.

In merito a Game Pass, vi ricordiamo che sul nostro sito potete consultare la lista completa dei giochi inclusi su Xbox Game Pass e anche su PC Game Pass – l'abbonamento specificamente per PC. Se avete una sottoscrizione Ultimate, avete diritto ad accedere alle librerie di entrambi, a cui si somma anche la possibilità di giocare in cloud, per i titoli che lo prevedono.

Da settembre, ricordiamo, arriverà anche Game Pass Core, il livello base dell'abbonamento che proporrà alcuni giochi e sostituirà l'attuale Live Gold, permettendo anche di accedere alle modalità online dei giochi.

Se interessati, potete abbonarvi a Game Pass tramite Instant Gaming.