Xbox Game Pass, svelati i giochi della seconda metà di agosto '23

È tempo di rimpolpare la line-up di titoli di Xbox Game Pass (e PC Game Pass, contestualmente), con i nuovi giochi della seconda metà di agosto 2023, svelati proprio nelle scorse ore da Microsoft.

Il servizio in abbonamento, disponibile su console Xbox, su PC e su qualsiasi dispositivo possa girare la libreria in cloud per i titoli che lo prevedono, accoglierà in questi giorni diverse perle, tra quelle al day-one (come Sea of Stars) e alcune apprezzate uscite più datate, come Firewatch e GRIS.

L'annuncio arriva da Xbox Wire, il blog ufficiale di Microsoft, dove apprendiamo che i giochi della seconda metà del mese saranno i seguenti:

Everspace 2 (console, cloud) - dal 15 agosto

(console, cloud) - dal 15 agosto Firewatch (PC, console, cloud) - dal 17 agosto

(PC, console, cloud) - dal 17 agosto The Texas Chainsaw Massacre (PC, console, cloud) - dal 18 agosto

(PC, console, cloud) - dal 18 agosto Sea of Stars (PC, console, cloud) - dal 29 agosto

(PC, console, cloud) - dal 29 agosto GRIS (PC, console, cloud) - dal 5 settembre

Per chi se lo fosse perso, Sea of Stars (che sarà lanciato dal day-one su Game Pass) è un un gioco di ruolo a turni che si ispira ai grandi maestri del genere e che potrebbe rappresentare un nuovo oggetto del desiderio per gli appassionati degli RPG, dopo successi come i recenti Octopath Traveler.

The Texas Chainsaw Massacre, invece, è un titolo multiplayer asimmetrico in terza persona, basato sul film omonimo in cui avete due opzioni: dare la caccia o sopravvivere.

more games! you can’t help but smilehttps://t.co/gsCBM5Pldl pic.twitter.com/nsjDUuJSwQ — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 15, 2023

Giochi che lasciano Game Pass ad agosto 2023

Sono stati confermati anche i giochi che usciranno dal catalogo di Game Pass il 31 agosto 2023, tra i quali notiamo anche l'eccellente Immortality. Di seguito la lista:

Black Desert (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Immortality (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Nuclear Throne (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Tinykin (Cloud, Console e PC)

In questo caso, la raccomandazione è giocare quello che potete prima che venga rimosso. Per abbonarvi a Game Pass, potete anche approfittare dei prezzi ridotti su Instant Gaming.