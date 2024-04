Xbox Game Pass: cos’è, quanto costa, che giochi include

Gli utenti in possesso di una piattaforma da gioco Microsoft possono abbonarsi a Xbox Game Pass, un servizio a pagamento sempre più centrale nell’economia del colosso di casa Redmond che permette di ottenere vantaggi esclusivi e accedere a un catalogo estremamente ricco e in continuo aggiornamento di giochi gratis sia sull’ecosistema di console Xbox sia su Pc con base Windows, e che tramite il programma di retrocompatibilità contiene titoli provenienti da Xbox 360 e dalla prima Xbox.

Se state cercando di orientarvi e avete bisogno delle risposte alle maggiori domande relative all’abbonamento, vediamo tutto quello che dovete sapere su Game Pass.

Cos'è Game Pass

Game Pass è un servizio in abbonamento che include una libreria di videogiochi on demand a cui potete accedere – a seconda del vostro abbonamento – da Xbox One, Xbox Series X|S e/o il vostro PC. Inoltre, il livello più alto dell'abbonamento, Ultimate, include anche la possibilità di accedere ai giochi in cloud, che possono essere riprodotti anche su smartphone, smart TV e tablet.

Pietra angolare della strategia di Microsoft, Game Pass è stato immaginato come l'alleato ideale delle console Xbox – soprattutto di Xbox Series S, che è solo digitale. All'interno della sua libreria di videogiochi è possibile trovare sempre i giochi Microsoft fin dal giorno d'uscita, come i nuovi Halo, Gears of War, i giochi Bethesda o Hellblade.

Quanto costa Xbox Game Pass?

I prezzi di Game Pass sono differenti a seconda del livello di servizio scelto.

Nello specifico:

Xbox Game Pass Core : 6,99€/mese

: 6,99€/mese PC Game Pass : 9,99€/mese

: 9,99€/mese Xbox Game Pass : 10,99€/mese

: 10,99€/mese Xbox Game Pass Ultimate: 14,99€/mese

Cosa offre Xbox Game Pass: i diversi livelli di abbonamento

La proposta dei diversi livelli di abbonamento, che come abbiamo visto hanno prezzi differenti, è varia e ve la riassumiamo di seguito.

Game Pass Core Xbox Game Pass PC Game Pass Game Pass Ultimate Modalità multiplayer su console √ - - √ Mini-catalogo di 25 videogiochi on demand √ - - - Offerte e sconti per abbonati √ √ √ √ Grande catalogo on demand con novità dal day-one su console - √ - √ Grande catalogo on demand con novità dal day-one su PC - - √ √ Abbonamento a EA Play incluso - - - √ Cloud gaming incluso - - - √

In pratica, Game Pass Core è il livello base che è stato realizzato per permettere soprattutto di giocare online a chi ama i videogiochi multiplayer su console. Sostituisce il vecchio abbonamento Live Gold, che aveva la stessa funzione – ma, al posto dei vecchi giochi mensili, propone una libreria on-demand di 25 titoli.

Xbox Game Pass e PC Game Pass fanno essenzialmente la stessa cosa, ma il primo su console e il secondo in ambiente Windows. Hanno librerie di videogiochi in gran parte in comune (i giochi degli Xbox Game Studios escono sempre su entrambi), ma con alcune differenze per titoli che sono magari esclusiva console o esclusiva PC.

Game Pass Ultimate è invece il livello più alto dell'abbonamento: include tutti i vantaggi dei precedenti, tutti i giochi previsti dagli abbonamenti Xbox e PC, a cui aggiunge la libreria di giochi d Eletronic Arts previsti da EA Play. Inoltre, permette di giocare in cloud ai titoli per cui la funzione è supportata (come quelli degli Xbox Game Studios). Significa che potrete giocarci, a patto di avere una buona connessione, anche sul vostro smartphone, senza bisogno di un dispositivo abbastanza potente da poterli eseguire sul suo hardware.

Che giochi ci sono su Game Pass? Giochi inclusi

Il catalogo di Game Pass può avere delle differenze a seconda della piattaforma di gioco. Alcuni titoli inclusi su console non sono disponibili fin da subito su PC con Windows e viceversa. Il catalogo rimane in continuo aggiornamento di mese in mese con nuovi arrivi e alcuni titoli che possono anche abbandonare la piattaforma. La stessa situazione riguarda ovviamente anche la disponibilità dei titoli tramite cloud.

Di seguito, potete trovare i nostri articoli con le liste sempre aggiornate:

Inoltre, trovate sul nostro sito anche la lista dei giochi già annunciati come in arrivo su Game Pass.

Dove comprare Game Pass e come mi abbono?

Ci sono diverse modalità per abbonarsi a Xbox Game Pass: è possibile acquistare la tipologia di abbonamento preferito direttamente attraverso Microsoft Store, oppure acquistare una carta fisica presso un punto vendita da riscattare inserendo il codice su Microsoft Store dalla voce “Riscatta un codice”. Infine, è possibile acquistare una card virtuale e riscattarne il codice sempre tramite Microsoft Store.

Acquistare attraverso Microsoft Store

Se volete acquistare il vostro abbonamento su Microsoft Store ai prezzi di listino, potete farlo alla pagina ufficiale a questo link:

Acquistare attraverso card per Microsoft Store nei negozi fisici

Potete acquistare presso un punto vendita, fisico o online, delle carte che permettono di ottenere l’abbonamento Game Pass più adatto per le piattaforme possedute una volta riscattate su Microsoft Store.

Presso i punti vendita GameStop, di solito, queste card sono disposte in torrette dedicate nei pressi delle casse, e possono trovarsi ad esempio in altri negozi di elettronica di consumo nella specifica sezione videogame dedicata a Xbox, con tagli diversi rispetto al solo mese disponibile sul sito ufficiale: attivate da un addetto vendita, vi permettono di utilizzare un codice stampato sul retro dello scontrino o direttamente sulla carta che dovete inserire su Microsoft Store > Riscatta codice.

Acquistare online a prezzi scontati

Avete anche la possibilità di acquistare il vostro abbonamento Xbox Game Pass presso punti vendita online approfittando di prezzi scontati rispetto a quelli imposti dal listino di Microsoft Store.

Su Amazon, ad esempio, vengono ciclicamente proposti degli sconti dedicati all’abbonamento. Vi proponiamo di seguito alcune soluzioni:

Sono invece disponibili degli sconti costanti su Instant Gaming, dove è possibile risparmiare su tutti i tagli dell’abbonamento. Una volta eseguito l’acquisto, si ottiene un codice da riscattare su Microsoft Store. Nella pagina del rivenditore, potete scegliere il taglio dell'abbonamento:

Come si riscatta un codice di abbonamento Game Pass?

Una volta acquistato l'abbonamento tramite Amazon o tramite Instant Gaming, otterrete un codice alfanumerico.

Per riscattarlo e attivare il vostro abbonamento, andate sullo store ufficiale Microsoft (o sullo store della vostra Xbox) e scegliete la voce Riscatta codice.

Inseritelo, facendo attenzione a non sbagliare per non dover ripetere la digitazione, e confermate: i mesi di abbonamento saranno associati al vostro account.

I giochi inclusi con Xbox Game Pass saranno miei per sempre?

No. I giochi Xbox Game Pass scaricati rimangono installati, ma per accedervi è necessario avere un abbonamento Game Pass attivo.

Tuttavia, un gioco che dovesse venire rimosso da Game Pass, non sarebbe più associato al vostro profilo, a meno che non abbiate acquistato una copia – di solito, approfittando di sconti proposti per abbonati a Game Pass. Potete quindi giocare liberamente qualsiasi gioco di Game Pass fintanto che rimane nell'abbonamento.

Non c'è una durata precisa dei giochi all'interno della sottoscrizione: quelli Microsoft rimangono a vita, mentre altri giochi third party (sviluppati cioè esternamente) a volte vengono rimossi dopo un anno di permanenza, ma possono anche essere riproposti in futuro.

Come annullare l’abbonamento Xbox Game Pass

Potete annullare il rinnovo automatico dell’abbonamento Game Pass in diversi modi, sia da browser web che da console.

Annullare l’abbonamento su browser

Accedete alla pagina Gestione Account a questo link Dal menù in alto a destra, selezionate la voce “servizi e abbonamento” Selezionate Gestisci e poi Disattiva la fatturazione ricorrente

Annullare l’abbonamento su Xbox Series X|S o Xbox One