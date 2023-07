Xbox Game Pass Core: cos'è, quanto costa, che giochi include

Dopo qualche indiscrezione, Microsoft ha confermato ufficialmente che Xbox Live e Games With Gold diventeranno solo un ricordo del passato, poiché sostituirà il vecchio abbonamento con il nuovo Xbox Game Pass Core.

Dal momento che questo nuovo tier di Game Pass sta creando un po' di confusione, in questa rapida guida risponderemo a tutti i vostri dubbi, dandovi le indicazioni per valutare se Core possa essere quello di cui avete bisogno per giocare sulla vostra Xbox.

Che cos'è Game Pass Core

Xbox Game Pass Core è un servizio in abbonamento che sostituisce il vecchio Live Gold e ne rappresenta «l'evoluzione», secondo Microsoft.

È l'abbonamento che sarà necessario per giocare online su console, al posto di quello vecchio. Inoltre, includerà anche diversi benefici che in precedenza erano associati a Live Gold e alcuni da Game Pass vero e proprio.

L'idea di un abbonamento Game Pass su tre livelli, anziché di abbonamenti differenti, è quella che ha perseguito anche Sony con il suo PlayStation Plus, dove il livello più basso (come qui nel caso di Core) serve ugualmente ad avere benefici base e l'accesso al gioco online.

Quando arriva e prezzo

Il nuovo livello di abbonamento di Game Pass sarà disponibile dal 14 settembre.

Il prezzo sarà di 6,99 euro mensili per l'Italia, ma in alternativa si potrà decidere di attivare un abbonamento annuale da 59,99 euro.

Cosa include Game Pass Core

Abbonandosi a Game Pass Core gli utenti hanno la possibilità di accedere alle modalità online dei videogiochi su Xbox, esattamente come avveniva con il precedente Live Gold.

L'abbonamento include sconti e offerte che di solito erano riservati agli utenti Gold. Saranno anche inclusi sconti prima riservati solo agli abbonati a Game Pass.

È anche previsto un catalogo di 25 videogiochi on-demand estratti da Game Pass standard, i cui nomi potrebbero però cambiare con il tempo. Al momento sono stati svelati quelli che ci saranno dal lancio di settembre, ma rimane da capire quanto spesso cambieranno – e se il numero di quelli inclusi potrà o meno crescere con il passare del tempo.

Giochi inclusi in Game Pass Core

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Non sono più previsti giochi mensili come i Games With Gold, che termineranno quindi a partire da settembre.

Game Pass Core vs Game Pass

La domanda è legittima: quali benefici sono inclusi per chi si abbona a Core rispetto a chi ha Game Pass standard e a chi ha Game Pass Ultimate?

Facciamo il punto per voi qui di seguito.

Game Pass Core Xbox/PC Game Pass Game Pass Ultimate Accesso al gioco online Centinaia di giochi on demand Centinaia di giochi on demand su console, PC e cloud 25 videogiochi on-demand Giochi inclusi dal loro day-one Giochi inclusi dal loro day-one Sconti e offerte per abbonati Sconti e offerte per abbonati Sconti e offerte per abbonati Giochi di EA Play (solo PC) Accesso al gioco online Giochi di EA Play

Sono un utente Live Gold: cosa devo fare e cosa succederà con Game Pass Core?

Chi è già abbonato a Live Gold diventerà automaticamente un utente Game Pass Core a partire dal 14 settembre, senza variazioni di prezzo e con accesso immediato dai giochi on demand inclusi.

Cosa succederà ai miei giochi Live Gold?

Microsoft precisa anche che tutti i giochi Gold già riscattati per Xbox One rimarranno accessibili nelle vostre librerie a patto di tenere un abbonamento Core o Game Pass Ultimate attivo.

Non sono invece previste limitazioni per i giochi Xbox 360 riscattati con Gold: manterrete l'accesso a quei giochi a prescindere dall'avere o meno un abbonamento attivo, ci ha confermato Microsoft con una nota ufficiale diffusa da un portavoce.

Per chi è pensato Core?

Considerando i benefici e la presentazione del nuovo livello di abbonamento, è evidente che Microsoft abbia identificato nell'utente ideale di Xbox Game Pass Core il giocatore che ha soprattutto bisogno di accedere all'online per i suoi giochi preferiti. Se, ad esempio, giocate abitualmente a titoli come Call of Duty e FIFA, dovrete necessariamente avere almeno il livello Core di Game Pass, per poter continuare a farlo: è esattamente quello che prima accadeva con l'abbonamento Live Gold.

Considerando la differenza di prezzo non elevata, però, è anche vero che molti potrebbero valutare di abbonarsi direttamente a Game Pass Ultimate, che oltre a tutti i benefici di Game Pass include anche il cloud e l'accesso al multiplayer online. Attenzione, perché invece l'accesso al multiplayer non è previsto dal normale Xbox Game Pass o dalla sua controparte per computer, PC Game Pass.

In sintesi, quindi, offerta alla mano Core è pensato per chi è interessato soprattutto a giocare online. Se quello che vi interessano sono invece i giochi on demand, il passaggio anche solo al livello di base di Game Pass è l'ideale: i giochi inclusi sono infinitamente di più e comprendono anche molte proposte dal day-one.