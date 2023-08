Xbox Game Pass, disponibile da ora il primo imperdibile gioco gratis di agosto

Da oggi abbiamo potuto dire ufficialmente addio a luglio e dare il benvenuto al mese di agosto: l'arrivo del mese più bollente dell'anno è stato festeggiato anche da Xbox Game Pass, che da questo momento ha reso disponibile per tutti i suoi utenti iscritti un nuovo gioco gratis imperdibile.

Si tratta di Celeste, un fenomeno indie realizzato dai creatori di Towerfall e che ha già conquistato la community fin dal suo lancio, avvenuto ormai più di 5 anni fa.

In quest'avventura dovrete aiutare Madeline ad arrivare in cima alla montagna Celeste, superando tantissime sfide in un platform che offre tantissime libertà di movimento e scoprendo i misteri legati a questo luogo.

Il platform di EXOK era già stato reso disponibile già in passato su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma venne rimosso diversi mesi fa: oggi avete dunque una nuova occasione per scoprire questa apprezzatissima avventura senza costi aggiuntivi.

Celeste è ufficialmente disponibile per il download sia sulle console Xbox che su PC, ma potrete giocarci anche in Cloud Gaming sui vostri dispositivi preferiti, qualora siate abbonati a Game Pass Ultimate.

Considerando che non è necessario attendere ulteriormente e che potete scaricarlo da questo istante, non possiamo che chiudere il nostro articolo augurandovi buon download e buon divertimento.

Anche nella scorsa giornata è stato proposto un nuovo gioco gratuito, questa volta disponibile fin dal day-one: stiamo parlando dell'affascinante Venba, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che questi non sono gli unici omaggi gratuiti che gli abbonati possono scaricare: da poche ore sono ufficialmente disponibili gli ultimi giochi gratis offerti da Games With Gold, prima che il servizio venga ufficialmente chiuso.

Restando in tema di novità, sulle console Xbox è in arrivo una nuova dashboard per la nostra schermata home, ma i cambiamenti non sembrerebbero essere stati apprezzati da tutti gli utenti.