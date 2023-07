Games With Gold, disponibili gli ultimi giochi gratis Xbox

Xbox sta per chiudere ufficialmente Games With Gold, l'iniziativa che permette agli utenti iscritti ai relativi servizi in abbonamento di riscattare e aggiungere al proprio catalogo alcuni giochi gratis selezionati.

La line-up non ha ormai più riscontrato il successo avuto nei precedenti mesi, a causa soprattutto del successo di Xbox Game Pass e del suo catalogo in costante crescita (lo trovate su Amazon).

E non è un caso che sarà proprio una nuova tier del servizio a sostituire Xbox Live Gold, portando anche alla chiusura di Games With Gold: al suo posto, saranno proposti diversi giochi selezionati della line-up offerta da Game Pass.

Tuttavia, prima che tale cambiamento diventi ufficiale, Xbox ha intenzione di proporre ai suoi utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate gli ultimi giochi gratis riscattabili entro la fine di agosto, già disponibili con qualche giornata di anticipo.

Da questo momento potete dunque aggiungere alla vostra raccolta Blue Fire e Inertia Drift, cogliendo l'occasione per dire addio a un servizio che ha proposto giochi gratuiti ogni mese su Xbox — anche se la qualità è stata spesso altalenante.

Blue Fire è un affascinante platform 3D in cui superare diverse sfide, esplorando aree popolate da orde di nemici, mentre Inertia Drift è un gioco di corsa arcade ambientato in un futuro stile retrò degli anni '90, con una particolare attenzione alle meccaniche di drifting — come facilmente intuibile dal titolo.

L'uscita gratuita di entrambi i giochi è ufficialmente prevista per la giornata di domani, ma potrete già riscattarli effettuando il login sulle seguenti pagine ufficiali:

Entrambi i giochi gratis saranno disponibili fino al 31 agosto, giornata in cui non sarà più proposta alcuna offerta di Games With Gold: in un certo senso, ciò li rende anche titoli che faranno parte della storia di Xbox e che vi consigliamo di riscattare il prima possibile.

Restando in tema di omaggi gratuiti su Xbox, vi ricordiamo che da oggi sarà disponibile un nuovo gioco gratis al day one su Game Pass.