Xbox si aggiorna con la nuova dashboard: ecco le novità

Xbox Series X|S si aggiorna con una certa periodicità, ma quando è la dashboard ad esere protagonista dell'aggiornamento di turno è inevitabilmente più interessante.

La dashboard della nuova console Microsoft, che trovate ora facilmente su Amazon, è stata spesso aggiornata e sicuramente l'update odierno non sarà l'ultimo.

Anche perché solo con le aggiunte a Xbox Game Pass, che sono davvero molte e molto frequenti, ci vuole un aiuto per poter seguire tutte le novità.

E una delle criticità, o almeno delle cose meno riuscite della dashboard, è anche la navigazione dello Store, un peccato soprattutto nei periodi di saldi come in questi giorni.

Proprio oggi arriva un nuovo update della schermata che accoglie gli utenti che accendono Xbox Series X|S, con tante novità.

Come annunciato sul blog ufficiale Xbox, l'aggiornamento è stato progettato in base al feedback dei giocatori e rende più facile scoprire nuovi giochi, riscoprire i vecchi giochi ed entrare in contatto con le community.

Verrà infatti introdotto un menu di accesso rapido nella parte superiore della Home che semplifica l'accesso alla Libreria, al Microsoft Store, a Xbox Game Pass, alla Ricerca e alle Impostazioni.

Inoltre la nuova UI potrà creare più spazio per lo sfondo personalizzato semplificando il layout e posizionando i giochi avviati di recente e altri contenuti e app nella parte inferiore dello schermo.

Ci sarà anche un'opzione con la quale lo sfondo cambierà in maniera dinamica rispetto al gioco che state evidenziando, per dare un'impatto più interessante dal punto di vista estetico. Tra le funzionalità aggiuntive c'è anche la possibilità di creare dei gruppi di contenuti, tra giochi avviati, community e app.

L'update è disponibile da oggi ma ci vorranno alcune settimane prima che venga implementato su tutte le console Xbox.

Per altre notizie dal mondo Xbox, Microsoft ha recentemente pubblicato i dati finanziari relativi a console e servizi: ecco com'è andata.