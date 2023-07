Xbox, i fan criticano la nuova dashboard: «È una pubblicità gigante»

In queste ore è ufficialmente in corso il rollout della nuova dashboard di Xbox: le console di casa Microsoft si stanno aggiornando con il nuovo layout per la schermata home, in grado di rendere maggiormente visibili i nostri sfondi e apparendo generalmente più pulito.

La casa di Redmond è dunque venuta incontro alle principali richieste dei fan su Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S, ma sembra che non sia tutto esattamente rose e fiori: è infatti emersa una sezione che ha scatenato non poche critiche in rete.

Come segnalato da DualShockers, basta infatti scorrere più in basso nello schermo per trovarsi una schermata particolarmente ampia che segnala tutti i titoli più popolari su Xbox: una sezione che non può essere disattivata e che spesso nemmeno include i titoli in vostro possesso.

Per questo motivo, molti fan sono arrivati addirittura a chiamarla una «grande pubblicità», tra l'altro poco utile considerando che per gli utenti ci sono sempre gli stessi identici giochi e senza alcuna effettiva novità.

A rendere maggiormente più pesante la vicenda, sembra che durante la fase di test anticipato molti fan avevano già segnalato allo staff Xbox quanto la sezione dei titoli più giocati fosse fastidiosa, salvo vedersi totalmente ignorati i feedback — nonostante gli annunci di Microsoft di averli tenuti in considerazione.

Probabilmente toccherà attendere un futuro aggiornamento per capire se le opinioni arrivate anche dal pubblico globale serviranno a far cambiare idea alla casa di Redmond: per il momento, non possiamo che suggerirvi di provare a ignorare tale sezione se non siete interessati.

