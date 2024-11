Warner Bros. punta tutto su nuovi Batman e Hogwarts Legacy, dopo il flop di Suicide Squad

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per i videogiochi di casa Warner Bros, con il gruppo reduce da una serie di delusioni davvero impressionante.

Dopo il disastro di Suicide Squad, nessuno dei recenti videogiochi del publisher ha convinto particolarmente: ricordiamo l'ambizioso gioco di Quidditch che adesso appare già praticamente dimenticato, o il ritorno di MultiVersus da cui ci si aspettava molto di più al lancio, anche se va detto che oggi sembra un gioco quasi totalmente diverso da quello che abbiamo visto al day-one.

Non è andata bene nemmeno a Mortal Kombat 1 che, dopo un lancio record, ha faticato a ravvivare l'interesse degli utenti anche per colpa di un'espansione che ha deluso le aspettative.

Non bisogna però dimenticare che Warner Bros. continua ad avere carte molto importanti da giocare per il suo futuro videoludico: ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato il videogioco più venduto di tutto lo scorso anno (lo trovate su Amazon), ma si è ravvivato anche l'interesse per i titoli con Batman protagonista, grazie a un sorprendente videogioco in VR.

Nel corso dell'ultimo report finanziario trimestrale, il CEO David Zaslav da un lato ha ammesso che i risultati dei videogiochi sono stati deludenti, ma dall'altro ha ribadito l'intenzione di "raddoppiare" gli sforzi grazie alle IP più importanti (via IGN USA).

Nello specifico, Zaslav anticipa che nel prossimo futuro dovremo aspettarci maggiori sforzi per nuovi videogiochi di Hogwarts Legacy — un sequel è già stato confermato, a tal proposito — e Mortal Kombat, oltre che su nuovi progetti legati alle serie Game of Thrones (Il Trono di Spade) e sui supereroi DC, «in particolare con Batman».

Warner Bros. sa benissimo di avere a sua disposizione franchise con un pubblico da non sottovalutare e con un elevato potenziale videoludico, motivo per il quale non intende lasciarsi scoraggiare dai recenti flop: il gruppo continuerà a lavorare per trovare la giusta formula di successo.

E chissà, magari anche il free-to-play MultiVersus potrebbe rivelarsi un'arma a sorpresa, se gestita accuratamente: non è un caso che recentemente stia venendo utilizzato per pubblicizzare i fumetti delle ultime supereroine DC introdotte, prima con Nubia e a breve con Raven.

In ogni caso, questo report serve anche a smentire le voci di un possibile ritiro dal mercato videoludico del gruppo: non possiamo fare altro che attendere per scoprire tutte le novità di Warner Bros. per i videogiochi.

Un primo annuncio potrebbe arrivare da Wonder Woman: proprio nelle scorse ore è arrivato un aggiornamento a sorpresa sul sito ufficiale di Monolith.