MultiVersus è un fallimento oppure no? Risponde Warner

MultiVersus è tornato in auge solo quest'estate dopo una pausa di un anno, ma le cose non si mettono bene.

Durante una recente telefonata con gli investitori, l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery ha ammesso che il concorrente di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli li trovate su Amazon) ha registrato performance sostanzialmente inferiori alle aspettative.

Questo nonostante Warner Bros. abbia appena acquistato Player First Games e l'ultima stagione di MultiVersus sia stata presentata ieri, come riportato da The Gamer.

Warner Bros. Discovery ha ammesso, durante una recente telefonata con gli investitori, che MultiVersus sta sostanzialmente sottoperformando e ha aggiunto un'ulteriore svalutazione di 100 milioni di dollari alla sua attività di gioco.

Negli ultimi anni, i fan di MultiVersus ne hanno passate di tutti i colori. Dopo che il picchiaduro crossover platform è trapelato molto prima di un annuncio ufficiale, la sua open beta ha battuto i record e ha attirato folle enormi, che si sono rapidamente spente con l'ingresso nella Stagione 2 e il blocco assoluto dei contenuti.

Ricordiamo che MultiVersus è stato messo offline per un anno intero per consentire a Player First Games di concentrarsi nuovamente sul gioco, il che ha portato al suo rilancio quest'estate.

Avrebbe dovuto essere una buona notizia, ma la risposta al ritorno del gioco è stata a dir poco tiepida, con molti fan che sembrano essersi lasciati alle spalle il titolo dopo aver atteso così a lungo il suo ritorno.

Vero anche che il roster di MultiVersus si sta allargando con aggiunte, questa volta tutte al femminile: nella Stagione 3 arrivano le Superchicche e una nuova eroina DC Comics.

Ricordiamo anche che negli ultimi mesi il gioco ha visto anche nuove aggiunte come Joker (dai fumetti DC Comics di Batman), Jason Voorhees (Venerdì 13) e Banana Guard (Adventure Time) disponibili al lancio.