Hogwarts Legacy 2 è ufficiale, sarà collegato alla serie HBO

Hogwarts Legacy è stato un successo clamoroso e, dopo le vendite e in vista del prossimo rilancio del franchise, Warner Bros ha confermato nuovamente che Hogwarts Legacy 2 esiste e sarà parte della nuova narrazione condivisa.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Hogwarts Legacy 2, ma finora c'era stata solo una ipotesi e non una definizione di quello che sarà il sequel del videogioco più venduto del 2023 (lo trovate su Amazon).

Ora, tramite una lunga intervista rilasciata a Variety in esclusiva, Warner Bros. Interactive Entertainment ha spiegato come si svolgerà il grande rilancio del franchise di Harry Potter su tutti i medium di intrattenimento.

La strategia è lunga e molto complessa, ma per quanto riguarda il mondo dei videogiochi il presidente dell'azienda David Haddad è stato molto chiaro.

Warner Bros., spiega Haddad è stata incoraggiata l'anno scorso dalla forte risposta dei fan di Harry Potter al videogioco che è diventato un piccolo caso, che è diventato il gioco più venduto del 2023 e ha superato i 30 milioni di unità vendute il mese scorso.

La divisione Warner Bros. Games ha anche sfornato Harry Potter: Quidditch Champions, uscito ad agosto, e una versione rimasterizzata della raccolta di giochi LEGO Harry Potter. Ha assegnato licenze per più giochi per dispositivi mobile da sviluppare basati sul Wizarding World, oltre ad aver dichiarato ufficialmente di stare lavorando a un sequel di Hogwarts Legacy.

Haddad afferma inoltre che il team della divisione gaming ha coordinato alcuni degli elementi narrativi più importanti di Hogwarts Legacy 2 con le trame che si svolgeranno nella serie HBO di Harry Potter proveniente da Warner Bros. Television, già annunciata tempo fa.

Ed è proprio il successo di Hogwarts Legacy, continua Haddad, ad aver contributo ad alimentare la fiducia verso l'avvio del rilancio del franchise di Harry Potter: «Il resto della compagnia era molto curioso di sapere cosa abbiamo contribuito a sbloccare con "Hogwarts Legacy" l'anno scorso.»

Ci vorrà tempo, ovviamente, prima di saperne qualcosa, ma nell'attesa ci sono altri franchise del mondo di Warner Bros da attendere, come il prossimo gioco di Wonder Woman che non sembra del tutto scomparso.