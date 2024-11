Monolith si "ricorda" di Wonder Woman: novità sul sito web

Forse sono finalmente in arrivo novità per il videogioco di Wonder Woman, dopo che sono passati ormai 3 anni dall'annuncio ufficiale con un misterioso teaser.

L'ultima fatica di Monolith Productions, team responsabile tra gli altri de L'Ombra della Guerra (lo trovate su Amazon), da allora è rimasta avvolta in un silenzio assordante, con pochissimi aggiornamenti arrivati dagli sviluppatori e dalla stessa Warner Bros.

Negli ultimi mesi avevamo avuto però la sensazione che qualcosa stesse cambiando: i leak relativi all'ultima avventura videoludica di Diana erano sempre più comuni, incluso un sondaggio interno trapelato che avrebbe già anticipato numerosi dettagli.

Ora gli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors segnalano un altro evento interessante: il sito ufficiale di Monolith Productions, che potete raggiungere al seguente indirizzo, si è aggiornato pubblicizzando Wonder Woman fin dalla home page.

Questo aggiornamento è arrivato all'improvviso poche ore fa e senza alcuna reale novità annunciata, il che lascia immaginare che potrebbero esserci annunci in vista.

La teoria più comune tra gli appassionati è che Monolith e Warner Bros. Games stiano preparando un reveal in vista dei The Game Awards 2024: considerando che l'annuncio era arrivato proprio durante l'edizione 2021, l'evento condotto da Geoff Keighley rappresenterebbe il palcoscenico ideale per mostrare qualche dettaglio in più su questa avventura.

Le prime anticipazioni suggerivano un possibile lancio già a partire dal prossimo anno, anche se ovviamente non sono ancora arrivate conferme ufficiali: questo aggiornamento, per quanto possa sembrare all'apparenza insignificante, è comunque un indizio importante.

Monolith si è infatti "ricordata" pubblicamente di Wonder Woman, dopo non averne parlato per diversi mesi: chissà che la situazione non si sia finalmente sbloccata per il meglio.

Ricordiamo che al progetto sta collaborando anche WB Games Montréal, team noto per aver sviluppato il recente Gotham Knights: monitoreremo ovviamente con molta attenzione tutti gli ultimi aggiornamenti e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito.