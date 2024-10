Il nuovo Batman Arkham stupisce i fan: «Batte anche Half-Life»

Quando venne annunciato ufficialmente Batman Arkham Shadow, un prequel della celebre serie in realtà virtuale, molti fan non sapevano esattamente cosa aspettarsi da questo capitolo.

I capitoli sviluppati appositamente per questi visori hanno infatti spesso incontrato numerosi alti e bassi, ma c'era anche un po' di comprensibile scetticismo per essere tornati su questa saga dopo l'incredibile flop di Suicide Squad.

Eppure, il capitolo disponibile esclusivamente per i visori Meta Quest 3 e 3S (lo trovate incluso in un bundle su Amazon) sta già raccogliendo consensi più che positivi dagli utenti che hanno già potuto provarlo, anche più entusiasmanti di quanto ci si potesse immaginare.

Batman Arkham Shadow è stato infatti rilasciato ufficialmente nella giornata di ieri 22 ottobre: ComicBook ha raccolto diversi pareri su Reddit, con diversi utenti che ritengono perfino di trovarsi di fronte al miglior gioco in VR mai realizzato.

Secondo l'utente CostanzaForPresident, saremmo infatti di fronte a un vero e proprio tripla-A e «la migliore esperienza standalone in VR» che abbia mai provato.

L'utente VR_Wolf sottolinea addirittura che potrebbe battere «anche Half-Life Alyx» come miglior gioco in VR di tutti i tempi.

Il capolavoro di Valve, realizzato anche per promuovere il visore Index, viene ancora oggi utilizzato come punto di riferimento per i giochi in realtà virtuale, ma il prequel con l'Uomo Pipistrello potrebbe essere finalmente riuscito a superarlo.

Anche la stampa internazionale sembra concordare con l'eccellente qualità di questo titolo: sul noto aggregatore Metacritic, Batman Arkham Shadow possiede attualmente una media dell'87/100, anche se dobbiamo sottolineare che è basata su sole 5 recensioni.

Di conseguenza, è ancora presto per dire se siamo di fronte a un vero e proprio capolavoro, ma a giudicare dalle prime reazioni dovrebbe comunque trattarsi di un eccellente titolo degno di far parte della saga di Batman Arkham.

E dopo i recenti trascorsi di Suicide Squad, non è certo roba di poco conto.

Ricordiamo che tra le minacce che Bruce Wayne dovrà affrontare in Batman Arkham Shadow ci sarà lo Spaventapasseri, interpretato da una celebre star de Il Signore degli Anelli.