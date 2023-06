WarioWare Move It!: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di WarioWare Move It!, nuovo capitolo della celeberrima serie a base di minigiochi. WarioWare Move It! promette un'esperienza di gioco unica basata sul movimento, dove i giocatori dovranno utilizzare i controller Joy-Con per completare una serie di sfide.

Con oltre 200 minigiochi veloci e divertenti, WarioWare Move It! propone una serie di sfide che vanno dallo scuotere, ballare, dimenarsi e molto altro. Il gioco supporta anche una modalità multiplayer locale e una modalità Party per fino a quattro giocatori, rendendo WarioWare Move It! un'esperienza di gioco adatta a tutte le occasioni. Ci sarà anche l'occasione per vedere apparizioni sorprendenti, come Wario che diventa un treno e un cameo dei Pikmin.

Oltre a questo, WarioWare Move It! si distingue per il suo stile artistico unico e accattivante, che sicuramente aggiunge un ulteriore livello di godibilità al titolo. Per quanto riguarda la compatibilità, WarioWare Move It! può essere giocato su Nintendo Switch Lite, anche se potrebbero esserci delle differenze.

Wario Ware Move It! sarà disponibile dal 3 novembre 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

